من أجل غزة.. أغلى كوب في مصر يجمع ملايين الجنيهات في مزاد خيري (فيديو)

كشفت هبة راشد، مؤسسة ومديرة جمعية مرسال الخيرية في مصر، للجزيرة مباشر أن “ماج” (كوب) تبرعت به في مزاد خيري لصالح قطاع غزة قد جمع نحو 90 ألف دولار أمريكي، ضمن حملة واسعة تقوم بها المؤسسة الخيرية لدعم الفلسطينيين في القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 15 شهرًا.

وحتى مساء الثلاثاء، كان الكوب -الذي قالت هبة راشد إنه يمثل لها قيمة معنوية- قد جمع نحو 4.5 ملايين جنيه مصري (نحو 90 ألف دولار) منذ بدء المزاد قبل أقل من يومين.

وقالت هبة راشد في مقابلة عبر الفيديو للجزيرة مباشر “كنت أرغب في أن أشارك في قوافل الإغاثة إلى غزة، ليس فقط من خلال دوري كمديرة لجمعية مرسال، بل أيضًا من خلال شيء يعنيني شخصيًّا. وأردت أن أقدّم شيئًا له قيمة معنوية ترتبط بهذه التجربة، فكان هذا الكوب الذي رافقني برحلة دراستي للماجستير في أكسفورد هو الخيار الأمثل”.

وعن هدفها من جمع التبرعات، أوضحت هبة راشد “الفكرة كانت أن أخصص عائد المزاد لصالح شراء مستلزمات غرف العمليات في غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المصابون في مستشفيات القطاع”.

وعن نجاح المزاد، قالت “بدأنا المزاد مساء الأحد، وقلنا إنه سيستمر 24 ساعة، لكن بمجرد أن بدأنا في جمع التبرعات، طلب المتبرعون أن نمدد الفترة. ونحن في طريقنا لتجهيز غرفة عمليات ثانية، ومن المتوقع أن نتمكن من تجهيز غرفة ثالثة في الأيام القليلة المقبلة”.

وبالحديث عن دعم مرسال للقطاع الصحي في غزة، قالت هبة راشد “منذ بداية الحرب قبل إغلاق المعبر، أرسلنا أكثر من 150 شاحنة محملة بالمعونات و7 سيارات إسعاف، بميزانية تجاوزت 250 مليون جنيه (5 ملايين دولار). وبعد فتح المعبر مرة أخرى الآن، تمكنّا من إرسال 25 شاحنة جديدة، إضافة إلى تجهيز 20 سيارة إسعاف و5 غرف عمليات في القافلة القادمة”.

وقالت هبة راشد عبر حسابها على فيسبوك إن الأموال التي جُمعت من مزاد “كوب أوكسفورد” تكفي لتجهيز غرفتَي عمليات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة شجعت متبرعين على التكفل بتجهيز غرفتَي عمليات أخريين لأهالي غزة.

مؤسسة مرسال، التي عُرفت بأسلوبها غير التقليدي في العمل الخيري، لا تقتصر على فكرة التبرعات التقليدية فقط، فقد قدَّمت أيضًا حملات إبداعية سابقة، مثل حملة “أغلى كارت شحن في مصر” التي جمعت أكثر من 11 مليون جنيه للعمل الخيري قبل أكثر من عامين.

وأشارت هبة راشد إلى أن المؤسسة تنتهج أسلوبًا مختلفًا في العمل الخيري، إذ لا تقوم الجمعية بإعلانات، بل توفر مخصصاتها لدعم العمل الخيري، كما تسعى لحفظ كرامة المستفيدين من التبرعات، من خلال عدم تصويرهم إلا بموافقتهم، وعدم الاقتصار على تقديم التبرعات العينية للمحتاجين.

وأوضحت “نحن في مرسال نحرص على تقديم حلول مبتكرة بعيدًا عن الطرق التقليدية لجمع التبرعات، ولذلك أطلقنا مزاد الماج (الكوب)، كما أطلقنا ‘مرسال شوب’ لبيع التبرعات العينية، وأكاديمية مرسال التي تدعم المؤسسة من خلال دورات تعليمية”.