76 قتيلا وعشرات المصابين في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا إلى 76 قتيلًا وإصابة 51 شخصا، جراء حريق بفندق في ولاية بولو شمال غربي البلاد.

وأفاد قايا، في تصريحات للصحفيين، باعتقال 9 أشخاص على خلفية الحريق.

وقال قايا إن “238 نزيلًا كانوا في الفندق الواقع عند سفح منحدرات للتزلج عندما اندلع الحريق الذي ظل مستمرًّا حتى بعد الظهيرة”.

وأضاف “بما أن الجزء الخلفي من الفندق يقع على منحدر، فلا يمكن تنفيذ جهود إطفاء الحريق إلا من الواجهات الأمامية والجانبية”.

وتابع قايا “فرق الإطفاء بدأت بمكافحة الحريق بعد نحو 45 دقيقة من تلقيها أول بلاغ باندلاعه”.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مولود أوزير، الذي شهد الحريق في المنتجع، قوله “كان مثل نهاية العالم. ابتلعت ألسنة اللهب الفندق على الفور في حوالي نصف ساعة”.

وقال عمر سكراك الذي شهد الحريق والموظف في فندق مجاور “بدأ الأشخاص بالقفز وهم مذعورون. قفز صديق من الطابق الحادي عشر، رحمه الله”.

وأضاف لرويترز “حاولوا النزول باستخدام أغطية الأسرّة. تمزقت الأغطية حينما حاول صديق (النزول)، وسقط على رأسه للأسف”.

وتابع “كان أحد الآباء يصرخ من أجل طفله البالغ عامًا واحدًا: سألقي ابني وإلا سيحترق”.

أردوغان يعلن الحداد الوطني

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن فتح تحقيقات إدارية وقضائية لمعرفة أسباب حريق ولاية بولو ومحاسبة المسؤولين.

كما أعلن أردوغان الحداد الوطني يومًا واحدًا، تكريمًا للضحايا حيث ستُنكس الأعلام فوق المباني الرسمية بالبلاد وفي بعثاتها الدبلوماسية الخارجية.

وأشار أردوغان إلى تكليف فريق تحقيق من أجل الوقوف على أدق تفاصيل الحريق، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة محاسبة المهملين والمتسببين في الحريق أمام القانون.