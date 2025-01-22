أبرز الاستقالات في المؤسسات العسكرية والأمنية بإسرائيل بسبب “طوفان الأقصى” (صور)

يعصف الهجوم الذي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالمؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية في إسرائيل، وهو ما تجسده موجة استقالات.

ففي ذلك اليوم، هاجمت كتائب القسام مستوطنات غلاف غزة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة القطاع، فقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين.

وفضح هذا الهجوم زيف دعاية تل أبيب عن قدراتها العسكرية والاستخباراتية، وتسبب في العديد من الاستقالات على خلفية الفشل العسكري والأمني والاستخباري في التوقع والتصدي لـ”طوفان الأقصى“.

وفيما يلي أبرز تلك الاستقالات:

21 يناير/كانون الثاني 2025:

رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي يعلن استقالته بدءا من 6 مارس/آذار المقبل، ويقول في كلمة متلفزة: في 7 أكتوبر، فشلنا في الدفاع والهجوم، وسأحمل نتائج ذلك اليوم الرهيب معي لبقية حياتي.

قائد المنطقة الجنوبية بالجيش يارون فينكلمان يعلن استقالته، ويقول في كتاب الاستقالة: في 7 أكتوبر، فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وسيبقى هذا الفشل محفورا في ذهني لبقية حياتي.

ويُعَد منصب رئيس الأركان هو أعلى منصب في الجيش، ويُشغَل لمدة 3 سنوات قد تُمدَّد لسنة واحدة فقط، أما منصب قائد المنطقة الجنوبية ففي صلب مهامه المسؤولية عن قطاع غزة.

ووفق صحيفة جيروزاليم بوست، فإنه من المتوقع أن يستقيل قادة القوات الجوية والبحرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) بعد استقالة هاليفي.

12 سبتمبر/أيلول 2024:

قائد الوحدة 8200 الاستخبارية في الجيش يوسي سارييل يستقيل، قائلا: في 7 أكتوبر لم أقم بالمهمة كما توقعت وكما توقع المرؤوسون والقادة.

استقالة قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اللواء عوزي ليفي.

11 يوليو/تموز 2024:

قائد المنطقة الجنوبية في جهاز الشاباك (يشار إليه بالحرف أ) يستقيل جراء إخفاقه في التعامل مع هجوم حماس.

9 يونيو/حزيران 2024:

استقالة قائد فرقة غزة في الجيش آفي روزنفيلد بسبب فشل فرقته في صد الهجوم، وتمكُّن مقاتلي كتائب القسام من احتلال مقار الفرقة.

22 إبريل/نيسان 2024:

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا يستقيل، ويعلن تحمُّله مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر.

4 إبريل 2024:

استقالة رئيس قسم لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية عميت ساعر.

وفي نهاية يناير الجاري، يتوقع خبراء أن يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الاستقالات، إذ حدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا التاريخ الراهن موعدا لإنهاء الجيش تحقيقات داخلية في إخفاق السابع من أكتوبر.