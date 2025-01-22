أبرز تصريحات وزير الخارجية السوري في منتدى دافوس (فيديو)

جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، المطالبة برفع العقوبات المفروضة على بلاده، قائلا إنها مفتاح استقرار سوريا.

وأضاف الشيباني، خلال حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ضمن فعاليات “منتدى دافوس الاقتصادي” في سويسرا، أن الشعب السوري مكبل بسبب العقوبات التي فرضت ضد رئيس النظام السابق بشار الأسد.

وقال الشيباني إن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي في عدة قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والطرق والصحة والتعليم.

وأضاف أن الإدارة الجديدة تريد توفير الخدمات الأساسية للشعب وتهدف لبناء سوريا في أسرع وقت ولا تريد تحويلها إلى مكان في حاجة للمساعدات الإنسانية.

وأكد الشيباني أن سوريا المستقبل ستكون لكل شعبها وغير مقسمة، مشددا على أن المرأة ستكون جزءا من مستقبل البلاد وستحصل على دور بدون ضغوط خارجية.

وقال إن سوريا تواجه تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة، وتريد أن تكون دولة سلام وألا تمثل تهديدا لأي دولة في العالم.

اللقاء كاملا