حُرّر في صفقتين.. “أحمد أبو عليا” كان شاهدا على التنكيل بخالدة جرار وهدّده الاحتلال (فيديو)

كشف الأسير الفلسطيني المحرر أحمد أبو عليا عن تفاصيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع، وقال إنه اعتقل 3 مرات وحرر في صفقتين.

وأوضح أبو عليا أنه قد اعتقل 3 مرات من جانب الاحتلال رغم صغر سنه (يبلغ عمره 18 عاما فقط) وحُرّر في صفقتي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025.

تعرض للتهديد

وقال أبو عليا للجزيرة مباشر إنه لم يكن يتوقع الإفراج عنه في هذه الصفقة، موضحا أنه تعرض للتهديد مع غيره من الأسرى المحررين إذا تحدثوا لوسائل الإعلام عن ظروف الأسر والاعتقال، كما حذّرتهم سلطات السجن من توجيه أي تحية للمقاومة ورجالها.

ظروف الاعتقال الصعبة

وأكد أبو عليا أن ظروف الاعتقال كانت صعبة للغاية، وأن الأسرى يتعرضون لمعاملة قاسية والكثير من الانتهاكات، التي لم تتوقف حتى خلال عملية إطلاق سراحهم، إذ رفضت سلطات السجن تقديم أي طعام ومياه لهم رغم أنهم كانوا صائمين.

وقال أبو عليا إنهم استلموا بلاغات بالمثول أمام المخابرات العسكرية الإسرائيلية الشهر المقبل، وأضاف “هددونا أن أي ثغرة نقوم بها سيعيدون اعتقالنا، وأنهم أطلقوا سراحنا لاسترجاع أسراهم”.

وأشار أبو عليا إلى أنه كان شاهدا على المعاملة الصعبة التي عوملت بها الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار من جانب إدارة السجن، وذلك أثناء التجهيز لإطلاق سراحهم.