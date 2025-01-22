أمن السلطة الفلسطينية يقتحم مستشفى الرازي في جنين وحماس تعلّق (فيديو)

أفادت مصادر محلية، للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اقتحمت مستشفى الرازي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث داهمت عددًا من الأقسام الطبية واشتبكت مع مقاومين.

ووفقًا للمصادر، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المقاومين، بينهم مصاب، وسط توتر أمني شديد في محيط المستشفى. كما أظهرت صور متداولة إصابة شاب برصاص الأجهزة الأمنية أثناء وجوده في محيط المستشفى.

حصار المستشفى

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن أجهزة أمن السلطة فرضت حصارًا على مستشفى الرازي، في إطار حملة اعتقالات تستهدف عدداً من الشبان داخل المستشفى ومحيطه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر أمني متزايد في الضفة الغربية، حيث تشهد مدينة جنين مواجهات متكررة بين أجهزة السلطة والمقاومة الفلسطينية.

حماس تستنكر

من ناحيتها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها “بأشد العبارات تواصل نزيف الدم الفلسطيني على يد أجهزة السلطة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها إصابة الشاب محمد شادي الصباغ من مخيم جنين، إلى جانب محاصرة مستشفى الرازي وملاحقة المقاومين، واعتقال المصابين، في سلوك يتجاوز كل الخطوط الحمراء والأخلاق الوطنية”.

وتابعت “مشاهد محاصرة المستشفى وإطلاق النار داخله وملاحقة المطاردين للاحتلال الإسرائيلي من قبل أجهزة السلطة، سلوكيات خارجة عن الصف الوطني، وجريمة بحق أبناء شعبنا وتنكر لدماء الشهداء”.

“التنسيق الأمني وصل إلى مستويات كارثية”

وأكّدت أن “تزامن هذه الانتهاكات الخطيرة مع عدوان الاحتلال على جنين، لا يدع مجالا للشك في أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال وصل إلى مستويات كارثية، وهو نهج مرفوض من كافة مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة”.

ودعا البيان كافة الفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمعية في الضفة الغربية إلى الخروج بكل قوة من أجل وضع حد لتجاوزات السلطة الخطيرة، ومواجهة عدوان الاحتلال واستهدافه للمقاومين في جنين، عبر تصعيد الاشتباك في كافة نقاط التماس وعند الحواجز العسكرية والمستوطنات بالضفة.

كما دعا أيضًا إلى تنسيق الجهود الوطنية لمجابهة استهداف المقاومين، وتوسع عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، والنهوض بالعمل المقاوم لتدفيع المحتل ثمن استمرار جرائمه وتصاعدها بشكل غير مسبوق.

وصباح اليوم، تجددت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جنين بعد استشهاد 10 فلسطينيين في العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل أمس تحت اسم “الجدار الحديدي”.