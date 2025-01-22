إيناس هنية: فقدتُ زوجي وابنتيّ واخترنا البقاء في غزة لهذه الأسباب (شاهد)

روت إيناس عبد السلام هنية، زوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية، وأم الشهيدتين آمال ومنى، جانبًا من تفاصيل حياتها بعد الحرب الأخيرة على غزة، وكيف تمكنت من استيعاب الفقد ومواصلة حياتها بصمود وشجاعة.

وأشارت إيناس، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إلى مشاعرها المختلطة بعد ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار، فقالت “المشاعر ممتزجة ما بين الفرح بأن الله اصطفانا من أهل الشهداء، وبين الوجع لما فقدناه”. وتابعت “غزة هي سيدة العالم ولا غنى عنها، فهي تسكن في أرواحنا، ونموت جميعًا لتبقى غزة حيّة ومتعافية”.

زوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية تروي تفاصيل اللحظات الأولى عقب وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/QvVHgScS3K — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2025

صبر وشكر رغم الجراح

واستعرضت إيناس حجم الخسائر التي أصابت عائلتها، فقالت “فقدنا 11 شهيدًا من عائلة الشهيد إسماعيل هنية، بالإضافة إلى 5 شهداء من عائلتي. ورغم الألم، نحمد الله على هذا الاصطفاء، فالشهادة شرف عظيم”.

وأشارت إلى اللحظات القاسية التي عاشتها أثناء استشهاد زوجها وابنتيها، قائلة “آمال ومنى كانتا طفلتين تحلمان بحياة طبيعية، لكننا اخترنا البقاء في غزة، لأننا جزء من هذا الشعب، وما يصيبه يصيبنا. ووالله حفنة من تراب غزة تسوى العالم كله”.

هل فكرتكم في الخروج من قطاع #غزة؟

زوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية تجيب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PwO5wMpwzx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2025

وتحدثت إيناس عن الشجاعة التي يستمدها أهل غزة من إيمانهم بالله، قائلة “الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. عندما استشهد زوجي وابنتاي، سجدت لله شكرًا، وقلت: يا رب، أنت أخذت مني أغلى ما أملك، فاجعلهم شفعاء لي يوم القيامة”.

رسالة أمل وصمود

ووجهت إيناس رسالة شكر واعتزاز إلى أهالي غزة، قائلة “أنتم الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات. وأشكر كل من قدم يد العون لشعبنا، وخصوصًا دولة قطر، التي احتضنت عمي الشهيد إسماعيل هنية في حياته وشهادته”. وأضافت “غزة لن تسقط أبدًا، وستظل دائمًا شامخة بفضل الله وصمود أهلها”.

وختمت حديثها بالدعاء بالرحمة للشهداء، وبالصبر والثبات لأهالي غزة، مؤكدة أن التضحيات التي قدمها شعبها ستظل نبراسًا يضيء درب النصر والتحرير.

"نظرت إلى ابنتي وبكيت".. زوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية تروي تفاصيل اللحظات الأولى عقب وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/hGdla1TcwA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2025

واستشهد حازم رفقة شقيقيه أمير ومحمد وعدد من أطفالهم بغارة إسرائيلية عصر أول أيام عيد الفطر المبارك في 10 إبريل/نيسان الماضي.

ومع ختام شهر يوليو/تموز الماضي، لحق بهم والدهم إسماعيل هنية إذ اغتيل بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، وذلك بعد ساعات من مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.