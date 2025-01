الأمم المتحدة تكشف عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، دخول شاحنات تابعة للأمم المتحدة للمساهمة في نقل المساعدات إلى غزة لأول مرة. وبيّنت المشاهد عددًا من الشاحنات تسير في شارع صلاح الدين شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكشفت الأمم المتحدة عن دخول نحو 900 شاحنة مساعدات إنسانية قطاع غزة أمس الثلاثاء، اليوم الثالث من وقف إطلاق النار، وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إنه لم تحدث حتى الآن أي مشكلات واضحة تتعلق بالقانون والنظام.

وبوصول الشاحنات الجديدة أمس يصل إجمالي ما دخل القطاع في الأيام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 2400 شاحنة، إذ دخلت 630 شاحنة يوم الأحد و915 يوم الاثنين ودخلت أمس الثلاثاء 897 شاحنة.

وتتمثل التحديات التي تواجه دخول المساعدات، في ترر شبكة الطرق وتنقل الناس، وقالت الأمم المتحدة إن المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وإصلاح أماكن الإيواء، هي من الأولويات.

وخلال الحرب التي استمرت 15 شهرا، وصفت الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية بأنها كانت صعبة على ضوء ما واجهته من مشكلات بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة، وفي الآونة الأخيرة برزت أعمال نهب من جانب عصابات مسلحة.

وقال مهند هادي، مسؤول الأمم المتحدة عن المساعدات في غزة والضفة الغربية، إن حوادث نهب بسيطة وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكنها ليست مثلما كان يقع من قبل.

At UNRWA centre in Khan Younis, UNRWA staff are working around the clock to deliver aid supplies to people across the #Gaza Strip.

“You can’t imagine the atmosphere here. Staff are working tirelessly. They’re exhausted but they keep going” says one of our colleagues.#UNRWAworks pic.twitter.com/0hCcTrVGkv

— UNRWA (@UNRWA) January 21, 2025