تحذير أممي من “إبادة” بالضفة.. الاحتلال يحاصر جنين مع تجدد الاشتباكات ونزوح مئات الفلسطينيين (فيديو)

بعد يومٍ دامٍ استشهد فيه 10 فلسطينيين

لليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، بعد يومٍ دامٍ استشهد فيه 10 فلسطينيين في جنين.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، وأن طائرة مسيّرة ألقت قنبلة في حارة الدمج بمخيم جنين.

بالتزامن مع ذلك، شنّت في قوات الاحتلال حملة اعتقالات في جنين، وجرفت شوارع مستشفيات حكومية هناك، وأخلت عددًا من المنازل في حي شارع مهيوب في مخيم جنين.

تجريف المستشفيات

وبدأت جرافات الاحتلال فجر اليوم تجريف شارع ومدخل مستشفى جنين الحكومي، وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية، كما جرفت محيط مستشفى ابن سينا.

وتعمّدت قوات الاحتلال تدمير شوارع في المدينة وفي محيط المخيم، في حين اعتلى القنّاصة أسطح المنازل والبنايات السكنية المطلة على مخيم جنين، مع تواصل إغلاق مداخله ومنع خروج الأهالي منه.

الاحتلال يواصل اقتحاماته في جنين. pic.twitter.com/lCuTWckg6T — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 22, 2025

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن آليات الاحتلال جرفت الشارع الرئيس أمام مدخل مستشفى جنين، وأغلقته؛ مما أدى إلى صعوبة الدخول والخروج منه، وتعذر وصول الطواقم الطبية إليه.

وحذر من تداعيات هذا الإغلاق على نقل المرضى عبر مركبات الإسعاف، مشيرا إلى إطلاع الصليب الأحمر الدولي، على آخر التطورات الميدانية.

As the long awaited ceasefire in Gaza took place, Israel's death machinery escalated its firing in the West Bank, killing 10 people in Jenin today. If it is not forced to stop, Israel's genocide of Palestinians will not be confined to Gaza. Mark my words. https://t.co/M4QcmCcPdL — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 21, 2025

المقاومة تتصدى

من جانبها كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة.

وقالت سرايا القدس -كتيبة جنين “يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وفق متطلبات وظروف الميدان”.

تحذير أممي من مصير غزة

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وأشارت المقررة الأممية في معرض تعليقها على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين، إلى أن جيش الاحتلال شنّ هجومًا على مخيم جنين عقب وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، “جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم يتم إجبارها على التوقف”.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد ضحايا العملية حتى مساء الثلاثاء، 10 شهداء و40 جريحا، وتحدثت الحكومة الفلسطينية عن عمليات تهجير لسكان المخيم.

نزوح أكثر من 600 فلسطيني

وفي هذا السياق نزح أكثر من 600 فلسطيني من مخيم المدينة مع إطلاق إسرائيل عملية عسكرية جديدة، وتوزعوا في الطرقات بمحيط مستشفى جنين وداخل أقسامه، في وضع إنساني صعب، وبعضهم في العراء دون مأوى أو خيام.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بشير مطاحن، إن أكثر من 600 فلسطيني اضطروا إلى النزوح من مساكنهم في مخيم جنين، إلى ساحة مستشفى جنين الحكومي وبعضهم في الطرقات بمحيط المستشفى مشيرا إلى وضع إنساني صعب دون مأوى أو خيام.

وأوضح أن جيش الاحتلال، فرض حصارا كاملا على مدينة جنين وأغلق مخيمها، وجرف معظم الشوارع الرئيسية والمفترقات، وقال إن طواقم الإسعاف، تمكّنت من إجلاء 20 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات.

أكثر من 10 جرافات المدولبة والمجنزرة بالإضافة لقوات كبيرة من جيش الاحتلال تنفذ عمليات تدمير وتشارك في اجتياح جنين ومخيمها. pic.twitter.com/PNZoj1iYFv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 22, 2025

إصابة أطفال داخل الروضة

وأشار إلى أن الأطفال كانوا داخل إحدى روضات الأطفال خلال العملية العسكرية، وأصيب طفلان و3 أطباء وممرضان، بالرصاص خلال عملية الاحتلال في جنين.

وحسب المسؤول في بلدية جنين فإن جميع الشهداء مدنيون كانوا يحاولون الوصول إلى بيوتهم، وتعرضوا لإطلاق نار عشوائي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة.

عاجل| ترجمة قدس عن منصات للمستوطنين: هبوط طائرة مروحية تحمل جنوداً مصابين من أحداث عملية جنين في مستشفى بيلنسون "بتل أبيب". — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 22, 2025

تهديدات من وزراء إسرائيليين

وأعلن جيش الاحتلال أمس الثلاثاء، شن عملية عسكرية على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “عملية الجدار الحديدي في مخيم اللاجئين بجنين ستكون تغييرًا في مفهوم الأمن للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية“.