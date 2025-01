تحذير أممي من “إبادة” بالضفة.. الاحتلال يحاصر جنين مع تجدد الاشتباكات ونزوح مئات الفلسطينيين (فيديو)

لليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، بعد يومٍ دامٍ استشهد فيه 10 فلسطينيين في جنين.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، وأن طائرة مسيّرة ألقت قنبلة في حارة الدمج بمخيم جنين.

بالتزامن مع ذلك، شنّت في قوات الاحتلال حملة اعتقالات في جنين، وجرفت شوارع مستشفيات حكومية هناك، وأخلت عددًا من المنازل في حي شارع مهيوب في مخيم جنين.

وبدأت جرافات الاحتلال فجر اليوم تجريف شارع ومدخل مستشفى جنين الحكومي، وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية، كما جرفت محيط مستشفى ابن سينا.

وتعمّدت قوات الاحتلال تدمير شوارع في المدينة وفي محيط المخيم، في حين اعتلى القنّاصة أسطح المنازل والبنايات السكنية المطلة على مخيم جنين، مع تواصل إغلاق مداخله ومنع خروج الأهالي منه.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن آليات الاحتلال جرفت الشارع الرئيس أمام مدخل مستشفى جنين، وأغلقته؛ مما أدى إلى صعوبة الدخول والخروج منه، وتعذر وصول الطواقم الطبية إليه.

وحذر من تداعيات هذا الإغلاق على نقل المرضى عبر مركبات الإسعاف، مشيرا إلى إطلاع الصليب الأحمر الدولي، على آخر التطورات الميدانية.

As the long awaited ceasefire in Gaza took place, Israel's death machinery escalated its firing in the West Bank, killing 10 people in Jenin today. If it is not forced to stop, Israel's genocide of Palestinians will not be confined to Gaza. Mark my words. https://t.co/M4QcmCcPdL

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 21, 2025