شرطة غزة تنتشر في محافظات القطاع جميعها وتكشف عدد شهدائها خلال الحرب (فيديو)

أكدت المديرية العامة للشرطة في غزة، اليوم الأربعاء، أن عناصرها بدأت في تطبيق خطة انتشار في محافظات قطاع غزة جميعها، ونعت مئات الشهداء من منتسبيها وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء الشهيد محمود صلاح.

وقالت “ننعى أكثر من 1400 شهيد من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، الذين ارتقوا وهم على رأس عملهم يحملون همّ وطنهم”.

وقالت الشرطة في بيان “منذ اللحظات الأولى لسريان وقف الحرب، باشرت قيادة الشرطة تطبيق خطة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة، من أجل بسط الأمن، ومساندة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، واستعادة مظاهر الحياة في القطاع”.

وأضافت أنها ستواصل القيام بمهامها، رغم فقد عدد من الضباط والعناصر والمقدرات، وقالت إن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تكفل أمن المواطنين واستقرارهم، ودعت المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة.

وقالت “نطمئن المواطنين أن جميع مراكز الشرطة في كافة المحافظات تقوم بواجبها، وبإمكانهم متابعة أية قضايا تتعلق بعمل جهاز الشرطة، ونؤكد أننا لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام والقانون”.

وأكدت الشرطة أن طواقم هندسة المتفجرات تعمل مع الجهات المختصة والشريكة، على تفقد الأماكن التي ما زالت تحتوي على مخلفات القذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات الاحتلال في المحافظات جميعها.

تحذير من الأجسام المشبوهة

ودعت الشرطة المواطنين بضرورة عدم العبث بأية أجسام أو قذائف، وإبلاغ الجهات المختصة من أجل القيام بواجبها في إزالة تلك الأجسام وتحييد خطرها، من خلال الاتصال عبر أرقام الطوارئ.

وأطلقت الشرطة تحذيرا، بسبب المخاطر المحدقة بحياة المواطنين نتيجة انتشار مخلفات الحرب والأجسام المشبوهة بين ركام المباني والمنازل على امتداد محافظات قطاع غزة، وطالبت بتزويد الشرطة في قطاع غزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع هذا الكم الهائل من مخلفات الحرب.