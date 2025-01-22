عرضها أمام الكاميرات.. ترامب يكشف عن رسالة تركها له بايدن في المكتب البيضاوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سلفه جو بايدن ترك له رسالة مكتوبة بخط اليد داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، واصفًا إياها بأنها “لطيفة وملهمة”، في استمرار لتقليد يوم التنصيب بين الرؤساء الأمريكيين.

وفي حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه فتح الرسالة مساء الاثنين، وكان يفكر في إتاحتها للجمهور. وأوضح أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترته الرئاسية، مؤكدًا على أهمية المنصب الرئاسي.

وقال ترامب “إنها رسالة لطيفة للغاية، ملهمة قليلاً. جاء فيها: إلى رقم 47، استمتع بها (بفترتك الرئاسية). قم بعمل جيد. من المهم للغاية أن تدرك مدى أهمية هذا المنصب”.

ترامب يعرض الرسالة أمام الكاميرات

وأثناء حفل أقيم في المكتب البيضاوي يوم الاثنين، سُئل ترامب من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان قد تلقّى رسالة من بايدن. عندها، رفعها أمام الكاميرات، مُبرزًا الرقم “47” المكتوب بخط اليد على الغلاف، وأكد أنه سيقرأها على انفراد قبل أن يقرر ما إذا كان سيكشف عن محتواها.

ويُعد ترامب أول رئيس أمريكي يخدم فترتين غير متتاليتين منذ غروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر. وكان ترامب قد ترك بدوره رسالة لبايدن عندما تولى منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، لكن بايدن وصفها بأنها كانت “زاخرة للغاية” دون أن ينشر محتواها علنًا.

ويعود تقليد كتابة الرسائل بين الرؤساء الأمريكيين إلى عام 1989، عندما ترك الرئيس الراحل رونالد ريغان رسالة لنائبه وخليفته جورج بوش الأب، كتب فيها “لا تدع الديوك (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي) تحبطك”.