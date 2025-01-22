شاهد: بقايا آليات عسكرية إسرائيلية مدمرة شرق مخيم البريج بغزة

أظهرت جولة ميدانية أجرتها الجزيرة مباشر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقايا آليات عسكرية إسرائيلية مدمرة، خلفها جيش الاحتلال وراءه بعد تعرضها لاستهداف من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت اللقطات حجم الدمار الذي لحق بالآليات العسكرية الإسرائيلية، مما يشير إلى قوة المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في تلك المنطقة.

وبشكل دوري، كانت المقاومة الفلسطينية تنشر فيديوهات توثق استهدافها آليات عسكرية إسرائيلية وإيقاعها الجنود بين قتيل وجريح.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وبناء على الاتفاق، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من أغلب مناطق قطاع غزة، وتمركزت على الأطراف، فيما لا زالت تفصل الشمال عن الجنوب عبر محور نتساريم.