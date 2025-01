“فجّرنا الشرق الأوسط ورحلنا”.. ترامب يسحب الحماية الأمنية عن مستشاره السابق بولتون (شاهد)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه ألغى الحماية الأمنية التي توفرها الخدمة السرية لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، مشيرًا إلى أن هذا الامتياز لا يمكن أن يستمر مدى الحياة.

وأعرب بولتون، البالغ من العمر 76 عامًا، عن خيبة أمله لكنه لم يكن متفاجئًا بالقرار، خاصة أنه كان هدفًا لمؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة خلال فترة توليه المنصب.

ودافع ترامب عن قراره خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قائلًا “لن نوفر الحماية للناس لبقية حياتهم. لماذا يجب علينا فعل ذلك؟ لا يمكنك أن تحصل على هذا الامتياز طوال حياتك”.

كما هاجم مستشاره السابق، واصفًا إياه بـ”الأحمق” و”الغبي”، مضيفًا “اعتقدت أنه شخص أحمق للغاية، لكنني استخدمته بشكل جيد، لأن الناس عندما كانوا يرونني أدخل اجتماعًا وبولتون يقف خلفي، كانوا يظنون أنه سيهاجمهم، لأنه كان محرّضًا على الحرب”.

وأضاف “بولتون هو الشخص الذي دفعنا إلى التورّط إلى جانب ديك تشيني واثنين آخرين، وهو من أقنع بوش باتخاذ القرار الفظيع بتفجير الشرق الأوسط. كما تعلمون، لقد فجرنا الشرق الأوسط ورحلنا. ولم نحصد أي شي من ذلك باستثناء عدد كبير من القتلى.. لقد قتلنا الكثير من الناس، وكان جون بولتون أحد هؤلاء الرجال الأغبياء”.

وبالإضافة إلى إلغاء الحماية الأمنية، قرر ترامب أيضًا إلغاء التصريح الأمني لبولتون، متهمًا إياه في أمر تنفيذي بأنه كشف عن “معلومات حساسة” تتعلق بفترة عمله داخل الإدارة في كتابه الصادر عام 2020.

وفي منشور عبر منصة إكس، أشار بولتون إلى أن وزارة العدل كانت قد وجّهت اتهامات جنائية في عام 2022 لمسؤول في الحرس الثوري الإيراني، لمحاولته توظيف قاتل مأجور لاستهدافه.

وأضاف “التهديد لا يزال قائمًا اليوم، كما يتضح من الاعتقال الأخير لشخص كان يحاول ترتيب اغتيال الرئيس ترامب نفسه”.

وأشار بولتون إلى أنه رغم معارضته لسياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فإن الأخير قرر تمديد حمايته الأمنية في عام 2021، مضيفًا “يمكن للشعب الأمريكي أن يحكم بنفسه من هو الرئيس الذي اتخذ القرار الصحيح”.

I am disappointed but not surprised that President Trump has decided to terminate the protection previously provided by the United States Secret Service. Notwithstanding my criticisms of President Biden's national-security policies, he nonetheless made the decision to extend…

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 21, 2025