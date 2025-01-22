“فجّرنا وانسحبنا، سلام”.. القسام توثق عملية نوعية نفذتها في رفح قبل وقف إطلاق النار (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد قالت إنها لعملية سابقة نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت القسام، في البيانات المرفقة مع الفيديو، إن المشاهد لتنفيذ عملية إغارة على مبنى في منطقة النجيلي بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأشارت القسام إلى أن هذه العملية نفذتها بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني، أي قبل موعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بـ6 أيام.

وكشفت المشاهد عن استهداف مقاتلي القسام لقوات إسرائيلية تحصّنت في أحد المباني، وشارك عدد من المقاتلين في تنفيذ العملية.

“فجرنا وانسحبنا.. سلام”

وقام مقاتلين اثنين بالاقتراب من المبنى وقصفه بقذيفة الياسين 105، فيما أطلق مقاتل آخر قذيفة بعدما خرج من أحد الأنفاق الملاصقة للمبنى.

وقبل إطلاق القذيفة الثالثة، قال أحد المقاتلين “عشان يعرفوا إن فيه رجال، إضرب”، ثم اشتبك مقاتلو القسام مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة.

وختمت القسام العملية بتفجير حقل ألغام في آليات إسرائيلية وهم داخل أحد الأنفاق، وينهي أحد المقاتلين الفيديو قائلًا “فجرنا وانسحبنا.. سلام”.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.