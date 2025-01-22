تقرير: شركة “أمريكية مصرية” ستتولى تفتيش المركبات المتنقلة من جنوب قطاع غزة إلى شماله

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن زيارة دافيد برنياع رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ورونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، للقاهرة يوم الاثنين، حيث التقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصري.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البثّ، إن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا المهمة، تضمنت قضايا مثل محور فيلادلفيا، وآلية ترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين سيبدأ الإفراج عنهم بدءًا من السبت المقبل، إضافة إلى تفاصيل انسحاب قوات جيش الدفاع من محور نتساريم.

هيئة البث الإسرائيلية: رئيسا الموساد والشاباك بحثا في #القاهرة تولي شركة "أمريكية-مصرية" تفتيش المركبات المتنقلة من جنوب قطاع #غزة إلى شماله#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/czjEHSrBBv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2025

وبحسب ما ذكرت القناة، فإن الاتفاق يشمل مشاركة مصر في إنشاء آلية للتفتيش الأمني للأفراد والمركبات التي تمر عبر محور نتساريم، كما ستتولى شركة أمريكية مصرية إدارة عمليات تفتيش المركبات المتنقلة من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

التمركز حول غزة

وفي إطار تنفيذ الاتفاق، بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل في التخطيط لإعادة تمركز قواته حول قطاع غزة، بما في ذلك انسحاب تدريجي من محور نتساريم الواقع في وسط القطاع ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بحسب هيئة البث.

كما سيقوم الجيش بإنشاء منطقة عازلة يحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها، ولتحقيق ذلك دمر الجيش خلال الأشهر الأخيرة مساحة بعرض كيلومتر واحد على طول 60 كيلومترًا من الحدود المحيطة بالقطاع، بحسب ما ذكرت هيئة البث.

وقالت الهيئة “في الفترة الماضية، أنشأ الجيش سلسلة من المواقع والبنى التحتية والأبراج الهوائية في محور نتساريم، وتشير تقديرات الجهات الأمنية إلى أن إخلاء المحور سيستغرق نحو أسبوع”.

أهداف الحرب لم تتحقّق

من ناحية أخرى، أقّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن “أهداف الحرب لم تتحقّق بعد جميعها”، وذلك بعد أن أقرّ بمسؤوليته عن الفشل في التصدي للهجوم، الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ردًّا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

أبرز الاستقالات في المؤسسات العسكرية والأمنية بإسرائيل بسبب #طوفان_الأقصى (صور)https://t.co/fRctJZR5Fa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2025

واستقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء إقرارًا بمسؤوليته عن “الفشل” في التصدي للهجوم، وذلك في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبه دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى الاستقالة؛ لفشله في “القضاء” على حماس الذي تعهّد به بعد هجوم السابع من أكتوبر.