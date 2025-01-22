هل سيشجع ترامب إسرائيل على استئناف الحرب في غزة؟ مسؤول أمريكي سابق يجيب (فيديو)

يرى المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية برنارد هدسون، أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لا يريد حروبًا في الشرق الأوسط.

وقال هدسون، في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، إنه رغم أن إسرائيل من أهم حلفاء الولايات المتحدة سياسيًّا وعسكريًّا في المنطقة، فإنه يتوقع أن يكون ترامب “مترددًا كثيرًا في تشجيع إسرائيل على استئناف هذه الحرب”، في إشارة إلى العدوان على قطاع غزة.

كما رأى هدسون أن ترامب مهتم باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا “سيكون رأيه واضحًا حول ما سيحدث لاحقًا، وإذا حدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار فإنه سيركز كثيرًا على إعادة الاتفاق، والأمر يعتمد بكل تأكيد على أي طرف من وجهة نظره كان السبب في خرق الاتفاق، لكنه لو تدخّل فسيضع ضغوطًا كبيرة على أحد الأطراف”، يقصد الطرف الذي سيخرق الهدنة.

اليمن ضمن الأولويات

وقال هدسون إن اليمن سيكون من أولوياته في فترة ولايته الثانية، حيث إن جماعة الحوثي سبق أن هاجمت السفن الأمريكية في البحر الأحمر، وإذا حدث هذا مرة أخرى، فإن الرد الأمريكي تحت إدارة ترامب سيكون “أقوى” مما سبق، وفقًا لهدسون.

وعما إذا كانت الولايات المتحدة ستحارب أو تدعم الحرب على إيران، قال هدسون “لا أظن أن هنالك أي رغبة لترامب في شن أي حروب في الشرق الأوسط وأي مكان في العالم، لأن استراتيجية ترامب واضحة وهي ممارسة الضغوط على خصومه المحتملين حتى يدفعهم للتفاوض، ومن المتوقع أن يفرض المزيد من الضغوطات الاقتصادية على إيران بفرض أن قدراتهم العسكرية قد ضعفت بشكل كبير”.