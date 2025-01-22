هل يعيد اعتقالهم؟ بشرى الطويل تكشف عن تهديدات الاحتلال لمحرري صفقة التبادل (شاهد)

كشفت الأسيرة الفلسطينية المحررة الصحفية بشرى الطويل، التي أُفرج عنها خلال الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، أن ضباط الاحتلال هددوها هي وغيرها من الأسيرات المحررات بالاعتقال مجددا في أقرب وقت بعد الإفراج عنهنّ.

وقالت بشرى، للجزيرة مباشر، إن ضباط الاحتلال ومسؤولي معسكر عوفر الإسرائيلي هددوا جميع الأسيرات باعتقالهنّ من جديد في أقرب وقت، وأوضحت أن الاحتلال أبلغهنّ باستدعائهن للمثول أمام المخابرات العسكرية الإسرائيلية الشهر المقبل.

وعن فترة اعتقالها التي دامت 11 شهرا أضافت بشرى أنها تعرضت لاعتداءات وانتهاكات عديدة على أيدي جنود الاحتلال منذ اعتقالها من منزل صديقتها بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأردفت أن قرابة 15 ضابطا وجنديا إسرائيليا اعتدوا عليها بالضرب المبرح بطريقة وصفتها بأنها همجية، كما رفعوا السلاح في وجهها وهددوها بالقتل.

خلع الحجاب

وأضافت بشرى أن من أصعب المواقف التي عانتها خلع الحجاب عنها، مؤكدة أن ذلك كان مؤلما أكثر من الضرب، حيث جرى تقييد يديها وأخذها إلى معتقل الدامون بقسم الأسيرات.

ووصفت بشرى الوضع في سجن الدامون بأنه سيّئ للغاية، نظرا إلى نقص الطعام وعدم احترام الضباط لخصوصية الأسيرات أثناء دخولهم الزنازين، وهو تقريبا نفس الوضع الذي واجهته في معسكر عوفر الذي انتقلت إليه لاحقا.