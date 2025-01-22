واشنطن بوست: هكذا هرعت غوغل لمساعدة الجيش الإسرائيلي عقب 7 أكتوبر

كشفت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى وثائق داخلية، أن شركة غوغل عملت على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ بداية الحرب على غزة.

وسلط التقرير الضوء على الدعم المباشر الذي قدمته غوغل إلى منظومة الأمن الإسرائيلية، رغم محاولاتها العلنية الابتعاد عن التعاون مع المؤسسات الأمنية الإسرائيلية نظرًا لاحتجاجات موظفيها.

وبحسب الوثائق، سعت إسرائيل إلى توسيع استخدامها لخدمة “فيرتيكس” (Vertex)، وهي منصة متقدمة من غوغل تتيح للعملاء تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي على قواعد بياناتهم لتحليل الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية؛ مما يعزز قدراتها العسكرية وتحليل البيانات بسرعة فائقة.

كما أظهرت الوثائق أن أحد موظفي غوغل حذّر من أن عدم توفير الشركة وصولًا أكبر للجيش الإسرائيلي إلى هذه التقنيات، قد يدفعه إلى اللجوء إلى شركة أمازون المنافسة، التي تمتلك أيضًا خدمات متقدمة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

غوغل تلتزم الصمت

ورفض المتحدثون الرسميون لجيش الاحتلال وغوغل وأمازون، التعليق على هذه المعلومات. وكانت غوغل قد صرّحت في وقت سابق بأن عقد “نيمبوس” (Nimbus) مع الحكومة الإسرائيلية “لا يُستخدم في تطبيقات حساسة أو مصنفة أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو الاستخبارات”.

ومشروع “نيمبوس” هو عقد حوسبة سحابية وقّعته الحكومة الإسرائيلية مع شركتي غوغل وأمازون عام 2021، ويهدف إلى تزويد المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، بخدمات سحابية متطورة، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ولم توضح الوثائق التي حصلت عليها واشنطن بوست، كيف استخدم الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل. ومع ذلك، تُستخدم هذه التقنيات عادة في المهام الإدارية، حتى لو كانت بعيدة عن خطوط القتال المباشرة.

وفي المقابل، كشف غابي بورتنوي، المدير العام لـ”المديرية الوطنية للأمن السيبراني في الحكومة الإسرائيلية”، خلال مؤتمر عُقد في أوائل العام الماضي، أن عقد نيمبوس أسهم بشكل مباشر في العمليات القتالية، وذلك وفقًا لما نشره موقع “بيبول آند كومبيوترز”، وهو وسيلة إعلامية إسرائيلية استضافت المؤتمر.

وقال بورتنوي “بفضل الحوسبة السحابية العامة لنيمبوس، تحدث أشياء استثنائية خلال القتال، وهذه الأمور تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق النصر، لكن لن أخوض في التفاصيل”.

توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش الإسرائيلي

وعلى مدار سنوات، عمل جيش الاحتلال على توسيع قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معالجة صور المراقبة وتحديد الأهداف العسكرية المحتملة.

وبعد بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لجأ جيش الاحتلال إلى أداة ذكاء اصطناعي تُدعى “هبسورا” (Habsora)، تم تطويرها داخليًّا لتوفير آلاف الأهداف البشرية والبنى التحتية للقصف؛ مما أسهم في تصاعد العنف في غزة، وفقًا لتحقيق سابق نشرته واشنطن بوست.

آلية عمل “هبسورا”

وتعتمد أداة “هبسورا” على مئات الخوارزميات التي تحلل بيانات الاتصالات المُعترضة وصور الأقمار الصناعية، لتوليد إحداثيات الأهداف العسكرية المحتملة، مثل الصواريخ والأنفاق. ومع ذلك، أعرب بعض القادة العسكريين الإسرائيليين عن مخاوفهم من عدم دقة هذه التقنية، وفقًا للصحيفة.

كما أبدى آخرون قلقهم من أن الاعتماد المفرط على توصيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع جودة التحليل الاستخباري الإسرائيلي.

ولم يتم التأكد مما إذا كان مشروع “هبسورا” أو عملية تطويره قد شملت استخدام خدمات الحوسبة السحابية التجارية.

لكن مسؤولًا بارزًا في الجيش الإسرائيلي كشف في مقابلة مع واشنطن بوست الصيف الماضي، أن الجيش استثمر بكثافة في التقنيات السحابية، والمعدات، والأنظمة الحاسوبية الخلفية، وغالبًا ما كان ذلك بالتعاون مع شركات أمريكية. وقد تحدّث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.

كما أشار المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي اختبر تقنيات مختلفة من عدة شركات لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو النوع الذي تعتمد عليه أدوات المحادثة والذكاء الاصطناعي الحديثة. وذكر أن الاستخدامات شملت مسح وتحليل الصوت والفيديو والنصوص من أنظمة الجيش الإسرائيلي ضمن مراجعة للعمليات العسكرية التي سبقت هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أن التقنيات السحابية (Cloud Computing) هي نموذج لتقديم الخدمات الحاسوبية عبر الإنترنت، بحيث يمكن للأفراد والشركات الوصول إلى البرمجيات، والتخزين، والخوادم دون الحاجة إلى امتلاك بنية تحتية مادية معقدة، حيث يتم تشغيل هذه الخدمات على مراكز بيانات ضخمة تديرها شركات متخصصة مثل غوغل، وأمازون، ومايكروسوفت، وأوراكل؛ مما يسمح للمستخدمين باستخدام الموارد عند الحاجة، والدفع فقط مقابل ما يستخدمونه.

غوغل ومشروع “نيمبوس”

وأصبحت غوغل بمثابة مقاول رئيسي للحكومة الإسرائيلية منذ عام 2021، عندما اختارتها، إلى جانب أمازون، لتنفيذ عقد الحوسبة السحابية “نيمبوس”، وهو اتفاق بمليارات الدولارات يهدف إلى إجراء تحديثات واسعة النطاق للبنية التحتية التكنولوجية في المؤسسات الحكومية الإسرائيلية.

وبموجب هذا المشروع، قامت غوغل وأمازون بإنشاء مراكز بيانات في إسرائيل، ووافقتا على توفير برامج وخدمات التخزين السحابي للوزارات الحكومية. وفي ذلك الوقت، صرّح مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام المحلية بأن العقد يشمل التعاون مع الجيش الإسرائيلي.

احتجاجات داخل غوغل وأمازون

وواجه مشروع “نيمبوس” معارضة داخلية من بعض موظفي غوغل وأمازون، الذين انتقدوا تورط شركاتهم في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية بسبب سياساتها اتجاه الفلسطينيين.

لكن أشد الانتقادات جاءت من داخل غوغل، حيث أبدى الموظفون قلقهم من أن العقد قد يُمكّن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يُعتقد أنها تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية.

المعايير الأخلاقية

وعندما استحوذت غوغل على شركة الذكاء الاصطناعي البريطانية “ديب مايند” (DeepMind) عام 2014، نصت شروط الصفقة على عدم استخدام تقنيات الشركة في الأغراض العسكرية أو أنظمة المراقبة، وفقًا لما قاله مؤسس الشركة ديميس هاسابيس في مقابلة عام 2015.

واليوم، يشغل هاسابيس منصبًا تنفيذيًّا بارزًا في غوغل، حيث يقود جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي تحت علامة “غوغل ديب مايند”، التي تشمل تطوير تقنيات تحليل الصور والفيديو والصوت، إضافة إلى المساعد الذكي “جيميني” (Gemini).

وتتبنى غوغل سياسات تعهدت بموجبها بعدم توظيف الذكاء الاصطناعي في أي أنشطة قد تضر بالبشر. كما ينص برنامجها الخاص بحقوق الإنسان على أن الشركة تراجع منتجاتها وسياساتها لضمان توافقها مع المعايير الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وتُشجع موظفيها على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بأنشطة الشركة.

تجاهل طلبات الموظفين

وفي صيف عام 2023، وجّه أكثر من 100 موظف في غوغل، رسالة إلى مديري الشركة وفريق حقوق الإنسان، طالبوا فيها بمراجعة التعاون مع الجيش الإسرائيلي، وفقًا لموظف في غوغل تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

لكن الموظف أكد أن جميع الطلبات قوبلت بالتجاهل، ولم تُتخذ أي خطوات لمراجعة العقد أو الحد من تأثيره العسكري.