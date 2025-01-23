واشنطن بوست: نشر 10 آلاف جندي إضافي على الحدود المكسيكية استجابة لأوامر ترامب

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشر ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إضافي على الحدود الجنوبية مع المكسيك، في خطوة لتعزيز الأمن استجابةً لأوامر الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب وثيقة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست ونشرت تقرير عنها، الأربعاء، فإن ترامب يستعد لنشر 10.000 جندي إضافي، كما تم توجيه حراس الحدود لرفض دخول طالبي اللجوء الذين عبروا دولًا يُشتبه في انتشار أمراض معدية فيها، دون تحديد أي مرض بعينه؛ مما يجعل ذلك إجراءً فعليًّا لإغلاق الحدود أمام كثير من طالبي اللجوء.

وفي البداية، يتوقع أن تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أمرا بنشر ما لا يقل عن 1000 جندي إضافي على الحدود الجنوبية.

وتتضمن خطة العمل الاستناد إلى صلاحيات الرئيس بموجب قسم من قانون الهجرة والجنسية يمنحه سلطات واسعة للتحكم في دخول غير المواطنين إلى الولايات المتحدة.

حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية

وفي أمر تنفيذي منفصل، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، موجّهًا البنتاغون لدعم هيئة الجمارك وحماية الحدود بإرسال قوات وطائرات مسيّرة ومعدات أخرى، إلى جانب استئناف بناء الجدار الحدودي.

وتتوقع الخطط أن تزيد الإدارات المسؤولة عن الهجرة والجمارك سعة احتجازها بأكثر من الضعف بفتح أربعة مرافق جديدة بسعة 10,000 سرير لكل منها، و14 موقعًا أصغر تتسع لـ700 إلى 1000 شخص. كما قد يتم استخدام القواعد العسكرية مرافق احتجاز إضافية.

وستطلب الولايات المتحدة من كندا قبول المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية، بحسب الوثيقة.

وفي الوقت الحالي، تحتجز هيئة الجمارك وحماية الحدود نحو 5,500 مهاجر عبروا الحدود الجنوبية مؤخرًا في محطاتها ومواقعها المؤقتة.

وقد انخفض عدد المهاجرين المحتجزين منذ تنصيب ترامب، مع توقيف نحو 800 شخص على طول الحدود الأمريكية المكسيكية في أول يوم عمل كامل له، مقارنةً بمتوسط يومي قدره 1300 موقوف خلال الأسبوع الذي سبق تنصيبه.