بايدن ألغى قرارا سابقا.. ترامب يعيد تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف جماعة الحوثي اليمنية “منظمة إرهابية”، وقال البيت الأبيض في بيان مساء الأربعاء إن الرئيس الأمريكي قرر إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وكان الرئيس السابق جو بايدن بعد توليه منصبه عام 2021 قد ألغى هذا التصنيف الذي وقّعه ترامب قبيل انتهاء ولايته الأولى، في استجابة لمخاوف منظمات إغاثة، من اضطرارها إلى الخروج من اليمن.

وكانت مخاوف منظمات الإغاثة تتمثل في اضطرارها إلى الخروج من اليمن في ظل هذا التصنيف، باعتبار أنها لا تستطيع العمل هناك من دون التعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

“دعمًا لغزة”

لكن بعد أسابيع من اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون شنّ هجمات استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن “دعمًا للفلسطينيين”، كما أعلنوا أن المصالح الأمريكية والبريطانية الداعمة لإسرائيل، تشكّل “أهدافًا مشروعة” لهم.

وردًّا على ذلك، أعادت إدارة بايدن العام الماضي إدراج الحوثيين، أو “أنصار الله” وفق اسمهم الرسمي، في قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”، وهو تصنيف أقل حزمًا ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

إعادة التصنيف

وتهدف الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب مساء الأربعاء إلى إعادة فرض التصنيف الأكثر تقييدًا وهو تصنيف “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وأورد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أن الحوثيين “شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية”، إضافة إلى إطلاقهم “أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023″.

“مهددات بسبب أنشطة الحوثيين”

وقال البيت الأبيض إن التصنيف سيدفع أيضًا نحو مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن.

وأوضح في بيان أن “أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية”.

وأضاف “سيوجه الرئيس، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها بكيانات أجرت مدفوعات للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين بينما تغض الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم”.

لكن عملية التصنيف الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل دخولها حيز التنفيذ.

تعطيل حركة الشحن العالمية

ونفذ الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم اليمن، أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقالوا إن هذا للتضامن مع الفلسطينيين منذ بدء حرب إسرائيل على غزة، وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية؛ مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية طوال أكثر من عام.

🔵 مشاهد من تسليم ومغادرة طاقم سفينة ( غالاكسي ليدر) العاصمة صنعاء إلى مسقط بوساطة عمانية pic.twitter.com/mC0Dh4XdAz — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 22, 2025

واستهدفت الجماعة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ثم أضيف إلى ذلك مضيق باب المندب، وهو نقطة عبور بين القرن الإفريقي والشرق الأوسط عادة ما تكون مزدحمة.

وخلال عهد بايدن، كان الجيش الأمريكي يسعى إلى اعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة المرور التجارية، وكان يشن ضربات بشكل دوري لتقليص القدرات العسكرية للحوثيين، لكنه لم يستهدف قيادة الجماعة.