السودان.. دوي انفجارات ودخان كثيف جراء اشتباكات في محيط أكبر مصفاة لتكرير النفط

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بسماع ‏دوي انفجارات صباح اليوم الخميس، جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينتي بحري وأم درمان في العاصمة الخرطوم.

ولليوم الثاني، تواصلت اشتباكات ضارية بين الجيش والدعم السريع، في بلدة “الجيّلي” شمالي الخرطوم، في محاولة للسيطرة على مصفاة الجيلي للنفط، وسط تصاعد سحب دخان كثيفة في سماء العاصمة.

ويوم الأربعاء، أطلق الجيش هجومًا واسعًا على مناطق شمالي مدينة بحري، وسيطر على بلدة الجيلي ومناطق الكباشي والسقاي، بحسب ما ذكر شهود عيان ووسائل إعلام محلية.

وتداول سودانيون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جنودًا من الجيش وهم يسيطرون على بوابة بلدة الجيلي، التي تعد المدخل الشمالي لولاية الخرطوم.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان مقتضب أمس الأربعاء، إنها صدت هجومًا من قوات الجيش على مصفاة الجيلي.

أكبر محطة لتكرير النفط

وتعد هذه المصفاة أكبر محطة لتكرير النفط في البلاد، وأُنشئت في تسعينيات القرن الماضي، وتقع شمال مدينة بحري، وتسيطر عليها الدعم السريع منذ اندلاع القتال في منتصف إبريل/نيسان 2023.

ومنذ ذلك التاريخ يخوض الجيش والدعم السريع، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.