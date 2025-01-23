السيسي يكشف الهدف من مشاركة القوات المصرية فى بعثة الاتحاد الإفريقى بالصومال

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في قصر الاتحادية بالقاهرة “مسألة مشاركة القوات المصرية، فى بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة فى الصومال.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة، أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماعات، وقال السيسي، إنه بحث مع نظيره الصومالي مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما فى ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية فى منطقة القرن الإفريقى، والبحر الأحمر، “المؤثرة على الأمن العالمى”، وفقًا للسيسي.

وفيما يخص المجال العسكرى، قال السيسي، إنه اتفق مع حسن شيخ محمود على “مواصلة العمل المشترك، تفعيلًا لبروتوكول التعاون العسكرى، بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة”.

بعثة الاتحاد الإفريقي

وأضاف السيسي “وفى هذا الإطار، ناقشنا باستفاضة، مسألة مشاركة القوات المصرية، فى بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة فى الصومال“.

وتابع “واسمحوا لي أن أتحدث عن مشاركتنا في هذه البعثة، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولا تهدف إلى تهديد أي دولة، مشاركتنا إيجابية، فعلي مدار أكثر من 30 عاما ونحن نتألم لما يحدث في الصومال، مشاركتنا تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال”.

وبنهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت الصومال وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشيو، وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في يناير/كانون الثاني الجاري.

من جانبها أبدت إثيوبيا قلقها من إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال، وذلك في ضوء توتر العلاقات بين القاهرة وأيس أبابا على وقع خلافات مستمرة منذ سنوات حول سد النهضة الإثيوبي.