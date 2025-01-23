اليمن.. شكاوى من ارتفاع الإيجارات في تعز وملاك يطلبون الدفع بعملات أجنبية (فيديو)

قال سكان وأهالٍ من محافظة تعز، وسط اليمن، للجزيرة مباشر إن هناك ارتفاعا غير مسبوق في أسعار إيجارات المنازل في المحافظة.

وأضافوا في لقاءات مع الجزيرة مباشر أن عددا كبيرا من أصحاب العقارات وملاكها يطالبون السكان بدفع قيمة الإيجار بعملات أجنبية.

وأوضحوا أن هذا يأتي فيما يواجهون صعوبة في تدبير تكاليف المعيشة في ظل تردي الرواتب التي يحصل عليها غالبية المستأجرين.

وطالب سكان الجهات المعنية بالعمل على إيجاد حلول للمواطنين، خاصة مع الكثافة السكانية الكبيرة في المدينة نتيجة نزوح أعداد كبيرة إليها بعد الحرب.

وقال أحد الأهالي إنه اضطر إلى إرسال زوجته لتسكن عند عائلتها بعد أن طرده صاحب المنزل لعدم قدرته على دفع الإيجار، فيما يبحث هو عن منزل من دون فائدة.