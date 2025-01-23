تصريحات ترامب في منتدى دافوس تخفض أسعار النفط (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيطلب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والسعودية خفض أسعار النفط.

وأضاف ترامب، خلال كلمة عبر “الفيديو” أمام منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، “إذا انخفضت الأسعار، فستنتهي حرب روسيا وأوكرانيا على الفور. الأسعار مرتفعة بما يكفي الآن لتستمر الحرب، عليكم خفض سعر النفط”.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن أسعار النفط سجلت انخفاضا بعد تصريحات ترامب.

وتراجعت العقود الآجلة “خام برنت” بنحو 88 سنتًا أو 1.11% إلى مستوى 78.12 دولارًا للبرميل حتى وقت كتابة الخبر، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.02 دولار أو 1.35% إلى 74.42 دولارًا للبرميل.

وتأتي مشاركة ترامب في المنتدى بعد أيام من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: