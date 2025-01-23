تصريحات ترامب في منتدى دافوس تخفض أسعار النفط (فيديو)
23/1/2025-|آخر تحديث: 23/1/202511:08 PM (توقيت مكة)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيطلب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والسعودية خفض أسعار النفط.
وأضاف ترامب، خلال كلمة عبر “الفيديو” أمام منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، “إذا انخفضت الأسعار، فستنتهي حرب روسيا وأوكرانيا على الفور. الأسعار مرتفعة بما يكفي الآن لتستمر الحرب، عليكم خفض سعر النفط”.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن أسعار النفط سجلت انخفاضا بعد تصريحات ترامب.
وتراجعت العقود الآجلة “خام برنت” بنحو 88 سنتًا أو 1.11% إلى مستوى 78.12 دولارًا للبرميل حتى وقت كتابة الخبر، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.02 دولار أو 1.35% إلى 74.42 دولارًا للبرميل.
وتأتي مشاركة ترامب في المنتدى بعد أيام من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:
- بلادنا ستصبح أكثر وحدة من أي وقت مضى والعالم بأسره سينعم بالسلام.
- بايدن فقد السيطرة فيما يتعلق بنسب التضخم وبالحدود وقد عانينا بسبب سياساته.
- اتخذت إجراءات سريعة لتصحيح المسار الذي انتهجه بايدن.
- “الكونغرس” سيمرر أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ بلادنا.
- الاقتصاد الأمريكي بدأ في النهوض ونمتلك أكبر كمية من النفط والغاز وسنستغلها.
- سأطالب السعودية بخفض سعر برميل النفط.
- سنضع حدا للهجرة عبر حدودنا الجنوبية وسنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
- أمريكا ستصبح مرة أخرى دولة قائمة على الجدارة.
- السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في بلدنا وسأطالب بزيادة هذا الرقم إلى تريليون دولار.
- لولا إدارتي لما تم التوصل إلى اتفاق إعادة الرهائن الإسرائيليين.
- سنطالب دول “الناتو” بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- سنعمل من أجل إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
- سأطلب خفض أسعار الفائدة على الفور.
- هناك معاملة غير عادلة من قبل الاتحاد الأوروبي فهم لا يقبلون بمنتجاتنا ولا بسياراتنا ويفرضون رسوما عليها.
- الاتحاد الأوروبي يعامل أمريكا بشكل سيء للغاية.
- الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تجعل من الصعب للغاية تصدير المنتجات إلى أوروبا.
- خفضنا الضريبة على المؤسسات سابقا إلى 21% وسنخفضها مرة أخرى إلى 15% طالما نفذت أعمالها على الأراضي الأمريكية.
- نفذنا في أيام قليلة أمورا لا يتخيل أحد إنجازها خلال سنوات.
- بمقدور كندا أن تصيرا ولاية أمريكية في أي وقت تشاء.
- أود أن أستطيع لقاء بوتين قريبا ويجب أن تتوقف هذه الحرب.
- العلاقة مع الصين حاليا غير عادلة بسبب العجز الكبير ونريد أن نحولها لعلاقة عادلة.
- بمقدور الصين أن تساعد في وقف الحرب بأوكرانيا.
- لو كنت رئيسا لما اندلعت الحرب في أوكرانيا.
- حصيلة القتلى في أوكرانيا أعلى كثيرا مما يعلن عنه.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز