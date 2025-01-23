جماعات حقوقية تحذر من قرار لترامب قد يعيد حظر السفر على مسلمين

حذَّرت جماعات حقوقية أمريكية من أن أمرًا تنفيذيًا وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُكرس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية.

ويُحدد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب مهلة 60 يوما لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها “بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقا جزئيا أو كليا للسماح بدخول مواطني تلك البلدان”.

منع وإقصاء

وقالت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر السفر في 2017، كما أتاح “نطاقا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد كانوا قد وصولوا إلى الولايات المتحدة بالفعل”.

وقال المدير التنفيذي للجنة لوكالة رويترز إن اللجنة ستتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن على الأمر أمام القضاء.

وأضاف “سيسمح هذا الأمر بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم.. إذا حضروا احتجاجا قد تعده إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم”.

وكان الأمر التنفيذي الذي فرضه ترامب عام 2017 على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، أوسع نطاقا من الحظر، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أو السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حالة “تنبيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية”.

وقال ترامب مرارا إنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في 2018.

وكان ترامب قد ذكر خلال حملته الانتخابية، 2024، أنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و “أي مكان آخر يهدد أمننا”.

وأضاف إنه سيسعى أيضا إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.