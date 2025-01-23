حماس تكشف عن “نقاط مهمة” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

أكدّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على “نقاط مهمة” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ونشرت تفاصيل عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان موجّه إلى سكان القطاع، إنه -وفقًا للمقرر- في اليوم السابع للاتفاق (25 يناير/كانون الثاني 2025)، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد (البحر):

سيسمح للنازحين داخليًّا المشاة بالعودة شمالًا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقّل بين جنوب قطاع غزة وشماله.

سيتم السماح للمركبات (على اختلاف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم (الفاصل بين شمال وجنوب القطاع) بعد فحص المركبات.

أما في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، فسيُسمح للنازحين داخليًّا المشاة بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين دون تفتيش، بحسب البيان.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال قتل وأصاب عددًا من الفلسطينيين أثناء عودتهم إلى منازلهم في رفح جنوبي القطاع، خاصة الذين تقع منازلهم بالقرب من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأكد شهود عيان، للجزيرة مباشر، أمس الأربعاء، استهداف الاحتلال لسكان حاولوا العودة إلى رفح، وأن قوات الاحتلال فتحت عليهم النار بشكل مباشر؛ مما خلّف شهداء ومصابين.