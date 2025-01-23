روت أكثر المواقف إيلاما.. “براءة فقها” تكشف فظائع الاحتلال بحق أسيرات غزة (فيديو)

قالت الأسيرة المحررة “براءة فقها” إن الأمهات الأسيرات في سجون الاحتلال كُنّ يعانين أكثر من باقي الأسيرات، وخصوصًا الأسيرات من قطاع غزة، مشيرة إلى أن بعضهنّ تركن أطفالًا صغارًا ليس لهم من يرعاهم.

وقالت براءة فقها للجزيرة مباشر “أكثر ما كان يقطّع قلوبنا، الأمهات، منهن من تركت طفلها بعمر 3 شهور أو شهرين أو أقل، والأصعب الأسيرات من غزة”.

أمهات أسيرات من غزة

وتحدثت براءة، وهي طالبة طب في جامعة القدس، عن ظروف اعتقال جيش الاحتلال لثلاث أمهات أسيرات من قطاع غزة، وإجبارهن على ترك أطفالهن، حيث اعتقلت إحداهن رفقة زوجها وأجبرا على ترك الأطفال في المنزل، واعتقلت أخرى أثناء محاولتها عبور الممر الآمن لتترك أطفالها ومن بينهم رضيعة لم تتجاوز عامًا في الشارع، ولم تعرف عنهم شيئًا طوال 8 أشهر.

أكثر المواقف إيلاما

وأضافت براءة “في بعض الأحيان يكون التفتيش عاريًا، كنّا جميعا نحاول رفضه قدر الإمكان، بينما كانوا يصرّون عليه في أي وقت، ويفرضونه بالقوة على بعض الفتيات، ونتج عن ذلك مشاكل كبيرة، وفي أغلب الأحيان كانوا يلجؤون إلى رش الغاز علينا عند إتياننا بأي حركة”.

وأشارت إلى أن أكثر المواقف إيلامًا “أن ترى أسيرة بعمر جدتك، يداها مكبلتان للخلف، ومجبرة على الاتكاء على ركبتيها وخفض رأسها لفترات طويلة، في ظل صراخ السجانين لإذلالهن”.