“سيد الطوفان”.. لافتة على ركام منزل يحيى السنوار في خان يونس (فيديو)

على ركام منزل الشهيد يحيى السنوار، رفعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لافتة كبيرة بعنوان “سيد الطوفان”.

وأظهرت مشاهد متداولة، لافتة فوق ركام منزل السنوار بمنطقة السطر في خان يونس جنوبي القطاع، وتحمل اللافتة صورتين للسنوار، إحداهما على اليسار وهو يحمل مسدسًا خلال أحد المؤتمرات الجماهيرية في غزة، والأخرى على اليمين وهو يحمل عصا قبل لحظات من استشهاده في معارك تل السلطان برفح.

“صدقت الله فصدقك”

ودُوّن على اللافتة دعاء كان السنوار قد دعا به في مؤتمر بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، وأعيد تداوله على نطاق واسع بعد انطلاق معركة طوفان الأقصى.

وجاء فيه “اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم”، وذُيِّلت اللافتة بـ”صدقتَ الله فصدقك”.

دعاء #يحيى_السنوار….. قولوا آمين على دعاء أبي إبراهيم. pic.twitter.com/RPaAAe5oRI — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 22, 2024

ونشر إعلام المقاومة الفلسطينية صور اللافتة، معلّقًا “سيد طوفان الأقصى.. لافتة رفعتها حركة حماس على ركام منزل قائد الحركة الشهيد المشتبك يحيى السنوار في منطقة السطر بخان يونس”.

وتأتي اللافتة في إطار الدعم المستمر من سكان قطاع غزة لقادة المقاومة بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر، الذي كان من بين أهدافه، حسب مراقبين، تدمير الحاضنة الشعبية للمقاومة في القطاع.

وعلى أنقاض المنزل ذاته، انتشرت صورة للسنوار وهو يجلس مبتسما على أريكة فوق ركام منزله المدمر خلال عدوان إسرائيلي سابق على القطاع عام 2021، متحديًا الاحتلال، وهي صورة غزت منصات التواصل في ذلك الوقت.