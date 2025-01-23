شاهد: وصول أول رحلة طيران من تركيا إلى سوريا بعد توقف 13 عاما

هبطت اليوم الخميس، أول طائرة للخطوط الجوية التركية في مطار دمشق الدولي قادمة من إسطنبول بعد انقطاع دام لنحو 13 عامًا.

وكانت الخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في الأول من إبريل/نيسان 2012 بسبب الاضطرابات الداخلية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إطلاق رحلاتها إلى العاصمة السورية مجددًا في 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأقلعت الطائرة من مطار إسطنبول، بعد استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وسوريا.

أعلنت الخطوط الجوية التركية، استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارًا من 23 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد انقطاع دام سنوات. وأوضح مديرها العام، بلال إكشي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الشركة ستنظم ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى دمشق بدءًا من التاريخ المحدد.#يني_شفق #تركيا… pic.twitter.com/wcZPPiBJJh — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) January 16, 2025

3 رحلات أسبوعيًا

وفي منشور عبر منصة إكس، قال مدير عام الخطوط التركية بلال إكشي، إن الشركة ستنظم 3 رحلات أسبوعيًا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت إدارة العمليات العسكرية، التي تضم العديد من القوى السورية المعارضة لنظام بشار الأسد، سيطرتها على العاصمة دمشق، وسقوط نظام حزب البعث، وإنهاء 54 عامًا من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية في سوريا، ووضع خطط لإعادة الإعمار وإعادة هيكلة السياسات الداخلية والخارجية للدولة السورية.