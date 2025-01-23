الاحتلال يغتال مقاومَين في جنين والقسام تتوعده بعمليات فارقة “ستقصم ظهره” (فيديو)

استشهد شابان فلسطينيان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين جنوبي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأنها أبلغت وزارة الصحة، باستشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي (30 عامًا) ومحمد أسد محمود نزال (25 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقين غرب جنين مساء الأربعاء، وأنها تحتجز جثمانيهما.

إطلاق الصواريخ على منزل

وكانت قوات الاحتلال، قد حاصرت مساء الأربعاء، منزلًا في بلدة برقين، وأطلقت عليه عدة صواريخ من طائرة مسيّرة وقذائف “إنيرجا” بعد أن تسللت قوات خاصة إلى البلدة وحاصرت المنزل، وطلبت من الموجودين فيه الخروج منه عبر مكبّرات الصوت.

وهدمت قوات الاحتلال المنزل المحاصر وسوّته بالأرض، بعدما جرفته بجرافة ثقيلة، واحتجزت جثماني الشهيدين شلبي ونزال وهما من بلدة قباطية.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل (60 عامًا) بالرصاص الحي بالقدم اليمنى وشظايا رصاص حي باليسرى في برقين، وهو مالك المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال وهدمته.

بعد اشتباكات عنيفة دامت لساعات مع قوة إسرائيلية خاصة من وحدة دوفدوفان في قرية برقين بجنين، استشهد مقاومان قتيبة الشلبي ومحمد أبو الاسعد، منفذا عملية الفندق قبل فترة قصيرة، والتي قُتل فيها ثلاثة إسرائيليين . pic.twitter.com/8z9bSvIIk0 — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 23, 2025

حماس تنعى شهيديها وتتوعد الاحتلال

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيدين الفلسطينيين، وقالت في بيان “تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القسامي المجاهد قتيبة وليد الشلبي والشهيد القسامي المجاهد محمد أسعد نزال”.

وقالت إن الشهيدين هما “منفذا عملية الفندق البطولية، اللذان ارتقيا مساء أمس الأربعاء، بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع قوات العدو التي حاصرتهما في أحد منازل قرية برقين بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت أن “كافة خطط العدو الدموية التي بدأ بتطبيقها في الضفة الغربية لن تجلب له إلا المزيد من الضربات الموجعة والعمليات المشتركة الفارقة التي ستقصم ظهره”، وتوعّدت بحرمان جنود الاحتلال ومستوطنيه من الشعور بالأمن في مستوطنات الضفة وكافة مدن الداخل المحتل.

“معلومات استخبارية”

في المقابل، ذكر إعلان مشترك من جيش الاحتلال وجهاز الأمن الإسرائيلي، أنهما نفذا هذه العملية المشتركة استنادًا إلى معلومات استخبارية، وأن “المسلحيْن مطلوبان بتهمة قتل 3 إسرائيليين، ونفذا عملية إطلاق النار بفندق في 6 يناير”، وأنه “بعد تبادل لإطلاق النار، تمكنت القوات من القضاء عليهما”.

وأشار البيان إلى إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح وصفها بأنها متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلته.

#عاجل| الناطق باسم جيش الاحتلال: إصابة جندي من وحدة "دوفدوفان" بجروح في الاشتباكات مع الشهيدين قتيبة الشلبي ومحمد نزال في برقين غرب جنين الليلة الماضية. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 23, 2025

استمرار العملية العسكرية واعتقال العشرات

ويواصل جيش الاحتلال، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات مجاورة شمالي الضفة الغربية، ووسع عملياته لتشمل عدة بلدات، أبرزها بلدتي قباطية وبرقين جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات ضخمة من داخل مخيم جنين.

كما نقلت الأناضول عن شهود سماع أصوات اشتباكات مسلحة بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات، في حين شرعت جرافات عسكرية في تدمير البنى التحتية وممتلكات ومحال تجارية.

وذكر الشهود أن جيش الاحتلال اعتقل عشرات من السكان وحولهم إلى التحقيق الميداني في مراكز قريبة من المدينة، في وقت شهدت فيه المنطقة حركة نزوح.

المقاومة تواصل التصدي

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوة متفجرة في جنين. كما أظهرت مقاطع متداولة اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال بجنين مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إلى المنطقة.

وقالت سرايا القدس -كتيبة جنين، إن مقاتليها استطاعوا تفجير عبوة ناسفة أرضية بآلية عسكرية بعد استهداف خط سير الآليات على محور الناصرة محققين إصابات مؤكدة.

وأضافت في بيان منفصل “يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة وإمطار قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وفق متطلبات وظروف الميدان”.

وقالت قوات العاصفة -كتيبة جنين “الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة”، في بيان عبر تليغرام “يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الصهيوني بالأسلحة المناسبة في عدة محاور في بلدة قباطية جنوب جنين محققين إصابات مباشرة في جيش العدو”.

نزوح مئات الفلسطينيين

وأمس الأربعاء، قال مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، إن نحو 2000 عائلة فلسطينية نزحت من مخيم جنين مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وأضاف أن العائلات توزعت في القرى القريبة، في ظروف صعبة دون أن تتوفر لها أدنى الاحتياجات، وقال نازحون إن جيش الاحتلال عزل المخيم عن محيطه، وأجبر مئات من سكانه على النزوح قسرًا سيرًا على الأقدام، رغم وجود مرضى ومسنّين بينهم.