ظهور قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض بعد أشهر من إعلان إسرائيل اغتياله (شاهد)

ظهر حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مقطع فيديو تم تداوله أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله في 23 مايو/أيار 2024.

القائد ذو الأرواح السبع

وأمس بث “إعلام المقاومة الفلسطينية” عبر تليغرام، الفيديو المتداول، معلّقًا: “ظهور القائد ذو الأرواح السبع، حسين فياض (أبو حمزة)، قائد كتيبة بيت حانون، متحدثًا عن مفهوم النصر في الحرب. مع العلم المتحدث باسم جيش العدو دانيال هاغاري أعلن عن اغتياله في 23 مايو 2024، إثر اشتباك معه وجهًا لوجه في نفق في جباليا”.

ويظهر فياض في الفيديو خلال لقائه مواطنين بقطاع غزة، وسط مشاهد الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية على القطاع. وفي كلمة أمام تجمّع شعبي، قال فياض “اليوم خضنا معركة، وقد يتساءل البعض ممن تعرضوا لخسائر: أين النصر؟”.

وأضاف “المعارك لها أهداف، وإذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه، فهو مهزوم. وفق القواعد العسكرية وغير العسكرية، فإن القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم، والضعيف إذا لم يهزم فهو منتصر”.

وأشار فياض إلى أن “الاحتلال لم ينل إلا من الحجارة وبعض الأشلاء والدمار”، مضيفًا “غزة خرجت عصية على الانكسار، كريمة، منتصرة، ورافعة رأسها”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت إنه “تمت مراجعة العملية بشكل دقيق وتبيّن أن التقييم الاستخباراتي الذي اعتمدناه لم يكن كافيًا. وعلى الرغم من أننا كنا نعتقد، باحتمال كبير، أن القائد في حماس قد تم القضاء عليه، إلا أن الفحص الإضافي أثبت غير ذلك”.

وأضاف “نحن نأخذ هذه الأمور على محمل الجد ونعمل دائمًا على تحسين دقة عملياتنا الاستخباراتية. نعتذر عن أي لبس حدث بسبب البيان السابق ونعمل على تصحيح المعلومات بناءً على التقييمات الجديدة”.

ظهور لافت و قوي في مايو 24 اعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاحه باغتيال قائد كتيبة بيت حانون " حسين فياض " اليوم ظهر امام الناس في جنازة احد الشهداء سليم pic.twitter.com/pF540IB74R — Hanzala (@Hanzpal2) January 22, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 23 مايو 2024 أنه، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، تمكن من القضاء على حسين فياض داخل نفق تحت الأرض في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضاف البيان أن قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو قامت باغتياله، وأوضح الجيش الإسرائيلي حينها أن فياض كان مسؤولًا عن العديد من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل، إضافة إلى عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو مستوطنات شمال غلاف غزة.