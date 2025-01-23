“ما لا يتخيله عقل”.. صور صادمة من جامعة القدس المفتوحة والكشف عن إحراق “أكبر” مكتبة في غزة (فيديو)

كشفت جولة ميدانية قامت بها كاميرا الجزيرة مباشر في جامعة القدس المفتوحة، بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عن حجم التدمير الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك.

وخلال الجولة، تحدّث المهندس خالد الشيخ عيد مدير لجنة فتح الشوارع بمدينة رفح، وقال “الرسالة واضحة يريدون لمدينة رفح أن تصبح مدينة لا تصلح للحياة، أمام التدمير الممنهج للبنية التحتية”.

وأضاف “المبنى يحتاج إلى تقييم فوري خاصة أن المبنى حُرق، ويلزم أولًا تقييم المبنى، وتقييم الضرر قبل اتخاذ القرار المناسب”.

“لا يتخيله عقل”

وتحدث محمد موافي أحد أفراد الطاقم الإداري بالجامعة، للجزيرة مباشر، قائلًا “إن حجم الدمار اللي يتواجد في جامعة القدس المفتوحة لا يتخيله العقل البشري”.

وأضاف “نحن نحاول أن نعيد الحياة الجامعية بشكل سريع جدًّا. كانت الجامعة مركز إيواء للنازحين من شمال القطاع إلى مدينة رفح”.

إحراق أكبر مكتبة في غزة

وأشار موافي إلى أن “مبنى الكويت بالجامعة تم تشييده قبل سنة، وكلّف جامعة القدس المفتوحة مبلغا قدره 6 ملايين دولار، وهو على أحدث طراز ويحتضن أكبر مكتبة على مستوى قطاع غزة، تضم في جنباتها آلاف الكتب، تم إحراقها بالكامل”.

وفي قاعة المؤتمرات التي تعتبر من أكبر القاعات التعليمية، وتضم بين جنباتها الفعاليات الرسمية، التعليمية، المؤتمرات، وكانت تسمى “قاعة الشهيد ياسر عرفات”، قال موافي “نصمت أمام هذا الدمار، نصمت أمام هذه المخلفات، يعني نحن نبكي اليوم أمام هذه المناظر التي نراها”.