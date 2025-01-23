متحللة وبعضها مجرد عظام.. تكدس العشرات من جثث الشهداء أمام مجمع ناصر الطبي (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر تكدّس العشرات من جثث الشهداء، اليوم الخميس، في مجمع ناصر الطبي عقب انتشالهم من مدينة رفح ومنطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وجرى انتشال جثث الشهداء من قبل الجهات المختصة، ووصلت الجثث متحللة ومعظمها عبارة عن هياكل عظمية، بعضها تم التعرف على هوية صاحبه نظرًا لانتشاله من أسفل منزله المدمر ومنهم من بقي مجهول الهوية لعدم التمكّن من التعرف عليه.

يذكر أن هذه الجثث لشهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والذي استمر 15 شهرًا، وبقيت الجثث تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، وكانت تحصيهم الجهات المختصة ضمن المفقودين وليس ضمن الشهداء.

آلية التعرف على بعض الجثث

وقال أحد الأهالي للجزيرة مباشر “نعرف أماكن جثث تحت الركام حتى الآن، لكن لا نستطيع إخراجهم بسبب عدم وجود معدّات”، موضحًا أنهم تمكّنوا من التعرف على بعض جثث الشهداء بسبب العثور عليهم تحت ركام منازلهم.

وظهر شاب وقد تعرّف على جثة شقيقه، وقال إن أخاه استُشهد منذ نحو عام، لكن لم يستطع أحد طيلة كل تلك المدة من الوصول إلى موقع استشهاده.

انتشال 162 جثمان من تحت الأنقاض

من جانبه، قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن وطواقمه تمكنت، مساء أمس الأربعاء، من انتشال جثتين اثنتين من محافظتي غزة والشمال، و7 جثث من محافظات جنوب القطاع، وذلك من تحت أنقاض المنازل والمباني.

وأشار الدفاع المدني إلى أن إجمالي عدد جثث الشهداء الذين تم انتشالهم منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي هو 162، ولفت إلى أنه لا تزال جثث آلاف الشهداء مفقودة تحت الركام ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها بسبب نقص المعدات والآلات الثقيلة.