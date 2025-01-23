مدير شرطة غزة للجزيرة مباشر: أعددنا خططا لبسط السيطرة على جميع أنحاء القطاع (فيديو)
23/1/2025-|آخر تحديث: 23/1/202508:32 PM (توقيت مكة)
كشف مدير عام الشرطة في قطاع غزة العميد إياد عبد الكريم سلمان للجزيرة مباشر عن عدد شهداء الشرطة خلال الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح العميد إياد عبد الكريم سلمان أن أكثر من 1400 شرطي استشهدوا خلال الحرب، مضيفا أن الشرطة تضررت بشكل كبير بعد أن استهدف جيش الاحتلال جميع المواقع والمركبات الشرطية.
ودعا سلمان أهالي قطاع غزة إلى التريث والالتزام بتعليمات الشرطة قبل العودة إلى منازلهم، مؤكدا تكليف قسم هندسة المتفجرات بعمل مسح للأماكن التي تنسحب منها قوات الاحتلال للتأكد من تأمينها حتى لا يتضرر أي من الأهالي.
وفيما يلي أهم ما جاء في لقاء الجزيرة مباشر مع مدير عام الشرطة في قطاع غزة العميد إياد عبد الكريم سلمان:
- العدوان الإسرائيلي على القطاع أثر على وزارة الداخلية ومقدراتها.
- أعددنا خطط النزول إلى الميدان للانتشار وبسط السيطرة على جميع أنحاء القطاع.
- موقف العائلات الفلسطينية كان وطنيا واختارت الوقوف في خندق المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية على عكس رغبة العدو.
- وضعنا خططا تتيح للسكان العودة إلى منازلهم بأمان.
- وجهنا قسم هندسة المتفجرات بعمل المسح اللازم في الأماكن التي ينسحب منها الاحتلال كي لا يتضرر أبناء شعبنا جراء المخلفات العسكرية.
- العدوان الإسرائيلي استهدف جميع المواقع والمركبات الشرطية ورغم ذلك فسنسعى لإعادة القطاع إلى حالة الأمن والأمان.
- سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالأمن وبالنظام العام في القطاع.
المصدر : الجزيرة مباشر