مدير شرطة غزة للجزيرة مباشر: أعددنا خططا لبسط السيطرة على جميع أنحاء القطاع (فيديو)

كشف مدير عام الشرطة في قطاع غزة العميد إياد عبد الكريم سلمان للجزيرة مباشر عن عدد شهداء الشرطة خلال الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح العميد إياد عبد الكريم سلمان أن أكثر من 1400 شرطي استشهدوا خلال الحرب، مضيفا أن الشرطة تضررت بشكل كبير بعد أن استهدف جيش الاحتلال جميع المواقع والمركبات الشرطية.

ودعا سلمان أهالي قطاع غزة إلى التريث والالتزام بتعليمات الشرطة قبل العودة إلى منازلهم، مؤكدا تكليف قسم هندسة المتفجرات بعمل مسح للأماكن التي تنسحب منها قوات الاحتلال للتأكد من تأمينها حتى لا يتضرر أي من الأهالي.

وفيما يلي أهم ما جاء في لقاء الجزيرة مباشر مع مدير عام الشرطة في قطاع غزة العميد إياد عبد الكريم سلمان: