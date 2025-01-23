“هذه ليست رفح”.. كيف بدت المدينة مع عودة السكان في خامس أيام الهدنة؟ (شاهد)

“هذه ليست رفح! هذا دمار شامل، لم نتوقع هذا الدمار حتى في أسوأ أحلامنا”، كان هذا أهم ما قاله بعض العائدين إلى المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، بعد 5 أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

دمار على مد البصر

أربكت مشاهد الدمار على مد البصر العائدين إلى المدينة، الذين عبّروا للجزيرة مباشر عن خيبة أملهم الشديدة، حيث كانوا يأملون أن يجدوا ولو غرفة واحدة من منازلهم لم يصبها القصف ليسكنوا فيها إلى أن تتم إعادة إعمار المدينة، لكنهم لم يتوقعوا كل هذا الدمار.

وشدد بعض العائدين على ضرورة وجود مؤسسات دولية لتقديم المساعدات اللازمة، وخصوصًا في ظل تدمير كل مرافق الحياة بالمنطقة بفعل القصف الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 15 شهرًا.

وقال آخرون للجزيرة مباشر، إنهم سيبقون في خان يونس بسبب تخوفهم من تجدد القصف الإسرائيلي.