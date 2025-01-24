اشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال لمدن الضفة (فيديو)

شهدت الضفة الغربية المحتلة، وخاصة جنين، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات، مساء أمس الخميس، نفذها جيش الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منازل فلسطينيين في بلدة اليامون غربي جنين، كما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة بلدة قباطية جنوب جنين.

ووثقت مشاهد متداولة جرافات الاحتلال وهي تجرف الشوارع في مدخل بلدة اليامون غربي جنين.

وأكدت المصادر أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة متفجرة في شارع الناصرة بمدينة جنين.

وفي يعبد غربي جنين، وقعت اشتباكات بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية عقب حصارها للمقاومين، واعتقلت السلطة فلسطينيين مطلوبين للاحتلال في عدد من قرى جنين وبلداتها، وفقًا لمصادر الجزيرة مباشر.

في سياق متصل، أعلن هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سلسلة من العمليات في مخيم جنين، وقال إنه “بتنا نلاحظ أن مخيم جنين بات مكانًا يتجمع فيه من ينوون القيام بعمليات، إذا علينا أن ندخل وبقوة الدخول لمخيم جنين”.

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين pic.twitter.com/yUGnQnLDjT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الرابع على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، ودمار كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ونقلت (وفا) تصريحات لنائب محافظ جنين منصور السعدي، قال فيها إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول إليها والخروج منها.

وفرض الاحتلال حظر التجوال على المواطنين الموجودين داخل المخيم بعد أن أجبر مئات العائلات على ترك منازلها تحت تهديد السلاح وبالقوة، وفتح ممرا واحدا يضطر فيه المواطنون إلى المرور عبر “كاميرات” لفحص بصمات العين والوجه، حتى وصولهم إلى دوار العودة غرب المخيم، وفرض حصارا مشددا عليه وأغلق مداخله، وسط تهديدات بهدم عدد من المنازل وتجريفها، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما قطعت قوات الاحتلال الكهرباء عن مخيم جنين وأجزاء واسعة في محيطه، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا، كما منعت طواقم شركة الكهرباء من العمل على إصلاح الشبكة.

الضفة الغربية

وفي سلسلة أخرى من الاقتحامات، اقتحمت قوات الاحتلال، حسب مصادر للجزيرة مباشر، مدينة حلحول شمالي الخليل، وطولكرم وبلدة عين يبرود شمال رام الله، ومخيم عين السلطان في أريحا.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال انسحابها من بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.

وفي نابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها بلدة قصرة جنوبي المدينة، واعتقلت قبل انسحابها 3 فلسطينيين عقب مداهمة بناية سكنية في الجبل الشمالي.

وفي نابلس أيضًا، هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية بالحجارة قرب مستوطنة “يتسهار” جنوبي المدينة.

القدس

بالتزامن مع اقتحامات مدن الضفة الغربية وبلداتها، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، وداهمت عددًا من المنازل والمحال التجارية.