بيان لحزب الله بشأن مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان

قالت جماعة “حزب الله” اللبنانية إن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل يُعتبر “تجاوزاً فاضحاً” للاتفاق ويستوجب التعاطي معه من قبل الدولة اللبنانية بكل الوسائل لاستعادة الأرض.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وينص الاتفاق على سحب الجيش الإسرائيلي قواته من جنوب لبنان خلال 60 يوما، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وبموجب الاتفاق يجب على حزب الله سحب مقاتليه وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية له في الجنوب.

وقال “حزب الله” في بيان، يوم الخميس، إن “فترة الـ 60 يوماً “شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه (الجانب الإسرائيلي) تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشار بيان حزب الله إلى أن “بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان وبالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا، ‏وعدم افساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال”.

وذكر البيان أنه في “الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوج في الأيام ‏القادمة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات”.

تأجيل

وجاء بيان “حزب الله” بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال ألا يكتمل انسحاب قوات جيش الاحتلال بحلول 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن “مصادر صحفية” أن إسرائيل تريد “إرجاء الانسحاب بثلاثين يوما لاستكمال النشاطات الأمنية”.

كما نقلت عن “مصادر أممية في الجنوب اللبناني أن معلوماتها تشير إلى أن القوات الاسرائيلية تريد البقاء في القطاع الشرقي وقتا إضافيا، فيما ستغادر نهائيا القطاعين الأوسط والغربي في الأيام الثلاثة المقبلة”.

كما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر مطلع أن عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ستستمر، لكن من المحتمل ألا يكتمل في 26 من الشهر الجاري (يناير) وهو الموعد النهائي للانسحاب”.