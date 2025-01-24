“دمار غير مسبوق في التاريخ”.. مقرر أممي: هذا ما سيستغرقه إزالة الركام فقط في غزة (فيديو)

قال بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الأممي للحق في السكن، إن الدمار في قطاع غزة “غير مسبوق” في تاريخ البشرية، متوقعًا أن تستغرق عملية إزالة الركام وحدها نحو عامين على الأقل.

وأوضح راجاغوبال، للجزيرة مباشر، أن “الدمار في غزة كان أكثر شدة من أي نزاع شهدناه في التاريخ الحديث، نتحدث عن دمار البيوت والبنى التحتية الضرورية لإبقاء الأشخاص على قيد الحياة”.

وأضاف أن الأرقام تشير إلى أن أكثر من 80% من المنازل في شمال غزة تدمرت بشكل كامل، وفي باقي أجزاء قطاع غزة تدمرت ما بين 60 إلى 70% من المباني بشكل كامل، على حد وصفه.

وأكد راجاغوبال ضرورة تقييم الأضرار على الأرض بعد وقف إطلاق النار، لأنه يسهم في تحسين التقديرات التي قام بها البنك الدولي، موضحًا أن ذلك سيسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار.

وقال المسؤول الأممي إن “ما شهدناه في غزة هو دمار على نطاق واسع وغير مسبوق في تاريخ البشرية”.

وأشار راجاغوبال إلى أن تقارير أفادت بأن شمال القطاع لم تصله أي خيام أو أي نوع من الملاجئ، وأوضح أن “هذا أمر مقلق جدًا لأنه هناك عدد من الأطفال الرضع الذين توفوا جراء البرد في غزة”.

وحدد المقرر الأممي الاحتياجات العاجلة للقطاع، قائلًا إن “ما هو ملح الآن هو الملاجئ والمنازل المؤقتة، وهذا ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من الاتفاق، 60 ألف منزل مؤقت وحوالي 200 ألف خيمة، ويجب إيصال هذه الخيام إلى غزة”.

وقال راجاغوبال، إن إعادة إعمار غزة ستكون مهمة “صعبة للغاية”، وإزالة الركام قد يتطلب نحو عامين على الأقل، على حد قوله.