لقطات حصرية ليحيى السنوار وهو يقود المعارك في غزة (فيديو)

بث برنامج “ما خفي أعظم”، مساء الجمعة، لقطات حصرية تُنشر للمرة الأولى ليحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء قيادته معركة طوفان الأقصى قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات الحصرية أن السنوار كان فوق الأرض، يقود عمليات المقاومة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في رفح ومناطق أخرى.

كما أظهرت اللقطات المصورة يحيى السنوار وهو يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن، ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.

كما بيَّنت اللقطات المعروضة السنوار، وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

اللقطات بيَّنت أيضًا يحيى السنوار في الخطوط الأمامية، وهو ينظر إلى آلية إسرائيلية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح.

#ما_خفي_أعظم يعرض لقطات حصرية تكشف عنها القسام للمرة الأولى لقائد حركة حماس قبل استشهاده يحيى السنوار، تظهر أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في #رفح ومناطق أخرى#حرب_غزة pic.twitter.com/B6Lx1brSf1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 24, 2025

تحقيق “الطوفان” الذي بُث في برنامج “ما خفي أعظم” عرض أيضًا “وثيقة حصرية لأمر العمليات الذي أصدره محمد الضيف قبل يومين من عملية طوفان الأقصى”.

وتسرد الوثيقة تفاصيل أوامر العملية صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتحدد ساعة الصفر (عند الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لقطاع غزة).

وأظهرت لقطات مصورة محمد الضيف، وهو يحدد المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة في هجوم السابع من أكتوبر.

كما بث التحقيق لقطات حصرية أخرى كشفت عنها كتائب القسام توثق عملية رصد دقيق لكامل الحدود قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبث أيضا مشاهد لعمليات رصد كتائب القسام، شملت عملية رصد الضابط الأسير لديها حاليا آساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

وكشفت اللقطات “سيطرة أفراد القسام على كتيبة دبابات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر”.

كما عرض التحقيق شهادة حصرية لأحد مقاتلي القسام الذين شاركوا في اقتحام “كيبوتس بئيري” في السابع من أكتوبر 2023.