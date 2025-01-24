شهيدان إثر قصف إسرائيلي لسيارة في قباطية جنوب جنين (فيديو)

استشهد فلسطينيان إثر قصف من طائرة إسرائيلية مسيَّرة، استهدف سيارة في قباطية جنوب جنين مساء الجمعة، وفقًا لما أكدته مصادر للجزيرة مباشر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرة مسيَّرة قصفت سيارة في منطقة جبل الداموني بالقرب من المركز الطبي في قباطية، بينما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وباشرت بعمليات تمشيط في محيط مكان القصف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “قصف سيارة كانت تقل مجموعة مسلحين في منطقة قباطية إلى جنين”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن “الجيش قصف سيارة في قباطية قرب جنين تم رصد مسلحين فيها”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى عقب عملية القصف حيث تجمَّع العديد من المواطنين حول السيارة المستهدفة بهدف فحصها والبحث عما إذا كان هناك ناجون من القصف.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة سلسلة عمليات أمنية في مدينة جنين ومحيطها، في إطار حملة أمنية شنها الاحتلال قبل نحو 3 أيام.

ووفقًا لبيان مشترك، فقد أسفرت العمليات عن اغتيال أكثر من 10 مسلحين، واعتقال نحو 20 شابًّا ممن تسميهم سلطات الاحتلال “المطلوبين”، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والوسائل القتالية.

وأكدت قوات الاحتلال مواصلة عملياتها في الضفة الغربية لمنع التهديدات الأمنية وضمان أمن إسرائيل، وفق ما جاء في البيان.

ويتزامن ذلك مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة جنين لليوم الرابع على التوالي، التي أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًّا وإصابة نحو 50، وفق معطيات فلسطينية رسمية.