عميد كلية الطب بجامعة الأزهر في غزة: تخريج أكثر من 80 طالبا من قلب الخيام (فيديو)

قال دكتور محمد زغبر، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر في غزة، إن عشرات الطلاب من غزة تخرجوا في كلية الطب رغم العدوان الإسرائيلي المدمر.

وأضاف زغبر، للجزيرة مباشر، أن الجامعات في غزة ستعاني لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمقار جميعها والمختبرات ومراكز الأبحاث.

وأكمل “لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي.. أطلقنا أن شعبنا الفلسطيني لا يعرف المستحيل، وبدأنا العملية التدريسية من قلب الخيام في غزة، بالأخص كلية الطب، بسبب الاحتياج لهذا التخصص، واستطعنا من استمرار العلمية التعليمية ورغم جميع المعوقات التي كان يتعرض لها الطلاب”.

وتابع أن “هذا العام جرى تخريج ما يزيد عن 80 طالب من غزة من قلب الخيام، وأنهوا المتطلبات الجامعية والآن سيلتحقون كأطباء عاملين في المنظومة الصحية بقطاع غزة”.

وأشار زغبر إلى أن الطلاب كانوا يتعرضون لضغوط يومية، بسبب عيشتهم في الخيام، والاستيقاظ المبكر للذهاب لمستشفيات، بجانب احتياجات خيامهم من طعام وشرب، لافتًا إلى أن بعض الطلاب في سنواتهم الدراسية الأخيرة تطوعوا للعمل كأطباء بسبب عدم وجود كوادر طبية كافية، وقال إنهم كانوا يناوبون كأطباء عاملين داخل المستشفيات.

وأكد أن الطلاب أصروا على الاستمرار في العملية التعليمية رغم استشهاد بعضهم وهم ذاهبون إلى المستشفى الأوروبي، كما استشهد خريجون، جراء القصف الإسرائيلي، وفقًا لزغبر.

وأضاف “بدأ انطلاق التعليم الإلكتروني في جميع المراحل، وأدى الطلاب امتحانات التخرج ومشاريع بحثية، والآن نقوم بمناقشة بعض الأبحاث الطبية للخريجين”.