غزة.. مواطنون يؤدون أول صلاة جمعة بعد وقف إطلاق النار (فيديو)

أدى فلسطينيون، صلاة الجمعة لأول مرة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأقام فلسطينيون صلاة الجمعة على أنقاض المنازل في حي الفراحين شرقي خان يونس على السياج الحدودي، الذي تدمر بالكامل خلال العدوان على غزة.

كما وثقت الجزيرة مباشر صلاة جمعة أقيمت داخل إحدى الصالات الرياضية المدمرة في البريج.

وعلى مدار 15 شهرا، كان يخشى الفلسطينيون من التجمع بأعداد كبيرة لأداء الصلوات بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي.

والأحد الماضي، الموافق 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين (حماس) وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لـ42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.