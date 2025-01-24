محمد الهندي: لهذا السبب إسرائيل مضطرة لاستكمال الصفقة (فيديو)

قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن إسرائيل “مضطرة” لإتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة حتى تنتهي مراحلها الثلاث.

وردًا على تصريحات إسرائيلية تهدد باستكمال العدوان على قطاع غزة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للصفقة، قال الهندي، للجزيرة مباشر “بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سندخل في المرحلة الأهم وهي الثانية وفيها تحتفظ المقاومة بجنود وضباط وأسرى”.

وأضاف “لذلك أي عرقلة في هذه المرحلة ستخلق أزمة كبيرة داخل إسرائيل، وانتقادات على شاكلة كيف يمكن أن تطلقون سراح البعض وتتركون البعض؟ وخاصة أنهم جنود وضباط، إسرائيل مضطرة للمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة في مراحلها الثلاثة، وليس هناك أي مجال لإسرائيل للمناورات”.

ويرى الهندي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن هذه المرة من أن يعيق المفاوضات، على حد وصفه.

وقال “صحيح أن نتنياهو حاول على مدار وقت طويل أن يناور ويعيق المفاوضات، لكن هذه المرة وصلت المسائل إلى ما لا يمكن أن يعيقه مرة أخرى”، على حد قوله.

وأكمل “أحيانًا الغرور يعمي الأبصار، غزة لم ترفع الراية البيضاء، وأجبرت العدو على وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة إن شاء الله، وهم الآن يحاولون اللعب في مسألة اليوم التالي”.

وتابع “لأنهم فشلوا في فرض اليوم التالي على قطاع غزة وكيف يدير شؤونه؟ وتركوا المسألة للفراغ، والفراغ لا يمكن أن تترك المسائل بدون أي ترتيب، الفراغ تملؤه قوى المقاومة وخاصة حماس التي كانت تدير القطاع، فهي اليوم تستعيد عافيتها من أجل إدارة غزة حتى يتم التوافق الداخلي الفلسطيني على كيفية إدارة القطاع”.

وأشار الهندي إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية طرحتا خيارات عدة، “لكنها فشلت في إجبارنا على القبول بهذه الخيارات”.