استقبال شعبي لـ16 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في خان يونس (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم السبت، بوصول 16 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وذكر مراسلنا أن الأسرى وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع، برفقة الصليب الأحمر وسط احتفاء شعبي كبير.

وأضاف أن الأسرى المحررين يخضعون حاليًّا لفحوص طبية داخل المستشفى في غزة للاطمئنان على صحتهم.

ونقل مراسلنا مشاعر الفرحة الممزوجة بالحزن أثناء استقبال الأهالي للأسرى المحررين.

وقالت فلسطينية وهي في طريقها لاستقبال ابن عمها “فرحتي ممزوجة بالحزن، تم الإفراج عن ابن عمي لكنه فقد 10 من أفراد عائلته، شقيقه وأنجاله استشهدوا في شمال غزة”.

وأضافت “هناك حزن وخسارة، تقابلها سعادة بتحرره من الاعتقال بسجون الاحتلال”.

وقال أحد الأسرى “أنا كنت ميت في السجن، تركنا الأسرى في حالة صعبة جدًّا والتعذيب مستمر بحقهم”.

وقال أحد الأسرى وهو يحمل راية كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “تحية للمقاومة والشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال أنها أطلقت سراح 200 أسير فلسطيني تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين تم إبعاد 70 منهم إلى مصر، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار في غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “جرى إطلاق سراح 114 سجينًا أمنيًّا فلسطينيًّا من سجن عوفر إلى مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، و16 إلى قطاع غزة، في حين تم ترحيل 70 آخرين إلى مصر“.

وظهر السبت، أفرجت حماس عن 4 مجندات إسرائيليات سلّمتهن إلى الصليب الأحمر الذي سلّمهن بدوره إلى الجانب الإسرائيلي، ضمن الدفعة الثانية للمرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

ومقابل كل مجندة إسرائيلية، يتم تبادل 50 أسيرًا فلسطينيًّا بينهم 30 من أصحاب المؤبدات و20 من ذوي الأحكام العالية.