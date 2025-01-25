الأسيران الشقيقان رمضان وفهمي مشاهرة.. رحلة المعاناة تنتهي بالإبعاد خارج فلسطين

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن هوية أسيرين شقيقين أفرج الاحتلال الاسرائيلي عنهما، اليوم السبت، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال نادي الأسير في بيان إن الاحتلال قرر إبعاد الأسيرين الشقيقين المقدسيين رمضان عيد رمضان مشاهرة (47 عامًا) وشقيقه فهمي (44 عامًا) إلى خارج البلاد.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل رمضان مشاهرة في السادس من يوليو/تموز عام 2002، وبعد اعتقاله “واجه تحقيقًا قاسيًا في مركز تحقيق المسكوبية، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 20 مرة”.

وتعرَّض رمضان للعزل الانفرادي مرات عدة، وهو متزوج وأب لفتاتين، وعند اعتقاله كانت زوجته حاملًا بطفلته الصغرى، كما تعرَّض منزل عائلته للهدم، وفقًا للبيان.

وأشار نادي الأسير إلى أن رمضان يُعَد من الأسرى البارزين والفاعلين في سجون الاحتلال على مستويات عديدة، منها المستوى المعرفي والثقافي، لافتًا إلى أنه ألّف كتاب “حافظ المصحف” الذي عمل عليه مدة 8 سنوات.

أما شقيقه الأسير فهمي مشاهرة، فاعتُقل عام 2022، وتعرَّض لتحقيق “قاس وطويل”، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 20 مرة، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، أنجب أربعة منهم عبر النطف المحررة.

وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل، بعد ساعات قليلة من إفراج المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة.