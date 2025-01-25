الأمن التونسي يقتل شخصا أضرم النار في جسده (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الجمعة، عن مقتل شخص أضرم النار بجسده وسط العاصمة تونس.

وقالت في بيان إن أحد الأشخاص بمنطقة لافايات بتونس العاصمة أقدم على “إضرام النار في جسده، وتوجه مباشرة نحو أحد أفراد الأمن فتم إطلاق النار عليه من فرد أمن آخر حماية لزميله الذي أصيب بحرُوق نقل على إثرها إلى المستشفى”.

وأضاف البيان “نتج عن الحادثة إصابة مواطن كان قريبا من مكان الواقعة، تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة”.

وتابعت الداخلية التونسية “تم التعرف على هوية القتيل وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية”. وفق وصف البيان.