السلطة الفلسطينية تُفرج عن مراسل قناة الجزيرة محمد الأطرش (فيديو)

أفرجت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، عن مراسل قناة الجزيرة، الزميل محمد الأطرش، الذي اعتقلته قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، الخميس 23 يناير/ كانون الثاني.

وكان الأطرش قد جرى اعتقاله بعد ساعات من منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها.

بيان الجزيرة

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات دهم الأجهزة الأمنية للسلطة في رام الله، منزل الأطرش واعتقاله، مشددة على أن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة السلطة تتماهى مع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشبكة.

وذكرت في البيان أن “ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال في جنين”.

وطالبت الشبكة “السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش وبالتوقف عن استهداف صحفيينا”، وحمّلت الشبكة “السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفيها في الضفة الغربية“.

وقف الجزيرة في الضفة

كانت السلطة الفلسطينية قد قررت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، “وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت”.

وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني، أمرت محكمة فلسطينية بحجب مواقع إلكترونية تابعة لشبكة الجزيرة، بناء على طلب من النائب العام، ونص القرار على حجب هذه المواقع مدة أربعة أشهر.

وتقدم النائب العام الفلسطيني بطلب لحجب المواقع التابعة لشبكة الجزيرة، زاعما أنها “تقوم بنشر مواد وأفلام ومنشورات تهدد الأمن القومي وتحرض على ارتكاب الجرائم والمساس بأمن ومقدرات مؤسسات دولة فلسطين“.

ويشمل قرار المحكمة مواقع “الجزيرة نت” و”الجزيرة مباشر” و”الجزيرة 360″ و”أي جي بلس”.